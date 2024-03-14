АМКУ надав "Укрнафті" дозвіл на управління активами Glusco

Антимонопольний комітет дав зелене світло ПАТ “Укрнафта” для придбання контрольного пакету акцій ТОВ "Glusco", що дозволяє впливати на понад 50% голосів у вищому органі керівництва компанії.

Про це повідомила пресслужба комітету.

"Надано дозвіл ПАТ "Укрнафта" на набуття в управління частки в статутному капіталі ТОВ "Глуско Рітейл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, - йдеться в повідомленні.

27 вересня 2023 року "Укрнафта" і Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) уклали угоду про управління мережею автозаправних станцій Glusco.

"Укрнафта" повинна була передавати державі 85% чистого прибутку від цієї мережі, а 15% залишається у компанії за надання послуг управління. Окрім цього, "Укрнафта" гарантує, що сплачуватиме до бюджету мінімальний щомісячний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень.

Проте, 9 січня АРМА ініціювала перед Кабінетом міністрів України скасування розпоряджень уряду та розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", що керує активами арештованої компанії Glusco, які належать проросійському діячу Віктору Медведчуку, а також активами російської компанії "Татнафта".

Вже 1 лютого "Укрнафта" і АРМА досягли компромісу в управлінні арештованими автозаправками Glusco. Підприємство сплатило 21 млн грн гарантованих платежів за управління Glusco та залишиться в ролі управителя.

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу". Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

Нагадаємо, що в травні минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "Глуско Україні" та ТОВ "Глуско ритейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", але пізніше АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС.

Нещодавно, 13 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо передачі активів Glusco в управління ПАТ "Укрнафта" після їх арешту.