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Категорія
Енергетика
Дата публікації

АМКУ надав "Укрнафті" дозвіл на управління активами Glusco

АМКУ надав "Укрнафті" дозвіл на управління активами Glusco
АМКУ надав "Укрнафті" дозвіл на управління активами Glusco

Антимонопольний комітет дав зелене світло ПАТ “Укрнафта” для придбання контрольного пакету акцій ТОВ "Glusco", що дозволяє впливати на понад 50% голосів у вищому органі керівництва компанії.

Про це повідомила пресслужба комітету.

"Надано дозвіл ПАТ "Укрнафта" на набуття в управління частки в статутному капіталі ТОВ "Глуско Рітейл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, - йдеться в повідомленні.

27 вересня 2023 року "Укрнафта" і Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) уклали угоду про управління мережею автозаправних станцій Glusco.

"Укрнафта" повинна була передавати державі 85% чистого прибутку від цієї мережі, а 15% залишається у компанії за надання послуг управління. Окрім цього, "Укрнафта" гарантує, що сплачуватиме до бюджету мінімальний щомісячний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень.

Проте, 9 січня АРМА ініціювала перед Кабінетом міністрів України скасування розпоряджень уряду та розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", що керує активами арештованої компанії Glusco, які належать проросійському діячу Віктору Медведчуку, а також активами російської компанії "Татнафта".

Вже 1 лютого  "Укрнафта" і АРМА досягли компромісу в управлінні  арештованими автозаправками Glusco. Підприємство сплатило 21 млн грн гарантованих платежів за управління Glusco та залишиться в ролі управителя.

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу".  Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

Нагадаємо, що в травні минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "Глуско Україні" та ТОВ "Глуско ритейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", але пізніше АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС.

Нещодавно, 13 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо передачі активів Glusco в управління ПАТ "Укрнафта" після їх арешту. 

Автор:
Тетяна Гойденко