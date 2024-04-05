Сеть АЗС "Прайм" купил оптовик из Донецка

Владелец группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин продал часть бизнеса, которая связана с автозаправочными комплексами предпринимателю Антону Ломаному, работающему на оптовом рынке нефтепродуктов.

“Антон Ломаный стал новым владельцем сети автозаправочных станций Prime. Заключение соответствующих соглашений планируется завершить до конца апреля 2024 г. Предприниматель известен на оптовом рынке нефтепродуктов. Пока его компании оперируют автомобильными, железнодорожными и танкерными партиями светлых нефтепродуктов”, — говорится в пресс-релизе по случаю продажи компании.

Стороны не раскрывают сумму сделки, однако по оценкам экспертов она может составлять $3 млн. Леушкин отказался комментировать сумму сделки, сказав что она незначительна. При этом бизнесмен заметил, что она не существенная, поскольку соглашение не будет включать продажу основных активов. Речь идет только о продаже торгового оборудования, стел, торговой марки и модели бизнеса.

Антон Ломаный по данным Единого государственного реестра является представителем ООО "Дюваль компани", которой владеет Анна Чубцова, а руководителем Виктор Кваша. Кроме того, Ломаный зарегистрирован как физическое лицо предприниматель в городе Донецке по виду деятельности ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. ООО "Дюваль компани" зарегистрировано В 2017 году, чистый доход компании в 2023 году составил 1,099 млрд гривен, а убыток 12,365 млн гривен. Чубцова не занимает должностей в других компаниях, а Кваша указан как основатель благотворительного фонда "Соляная крепость".

Дмитрий Леушкин сообщил, что после продажи сети АЗС остается в топливном бизнесе и будет заниматься торговлей нефтепродуктами в оптовом сегменте. Он продолжит поставлять горючее на АЗС сети Прайм. Кроме того, бизнесмен хочет сосредоточиться на развитии сети кемпингов для дальнобойщиков.

"Построение сети АЗС, формирование пула клиентов было интересным опытом. Но вся эта деятельность требует все больше усилий и капитала, которые я решил направить на другие направления, в частности, в логистику". Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По состоянию на 5 апреля. сеть АЗС "Прайм" насчитывает 35 собственных и арендованных АЗС в 16 областях Украины. Она в основном специализируется на обслуживании коммерческого транспорта.

Слухи о расширении сети "Параллель"

Ранее стало известно о том, что сеть АЗС "Параллель" хочет купить сети Motto и "Прайм". Информация о сделке появилась в украинских СМИ в ноябре 2023 года. Источники на рынке сообщали о переговорах между компаниями, однако непосредственные участники возможного соглашения опровергали факт переговоров.

В начале марта 2024 года со слов участников рынка стало известно что сделка по продаже Мотто "Параллели" завершена . Несколько независимых друг от друга участников рынка заявили, что стороны договорились, однако не могут юридически завершить соглашение, поскольку еще не получили на него разрешение в Антимонопольном комитете.

Сами же участники соглашения его отрицали. В "Параллеле" и Motto заявили, что речь идет только о соглашении оптовой поставки горючего. Также в "Параллеле" отрицали намерения по покупке сети АЗС "Прайм".

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн , комментируя возможное соглашение о покупке сети "Прайм" "Параллелью" оценивал стоимость сделки в $3 млн. Куюн отмечал, что сеть "Прайм" достаточно специфична и состояла в основном из арендованных заправок.

"Специфика в том, что они обслуживали дальнобойщиков и корпоративный транспорт. Там всегда минимальные цены, поэтому доходность слабая. При этом в сети могут быть большие объемы, но я не думаю, что она дорого стоит, потому что рисков тоже много. Сегодня "Прайм" обеспечивает какую-то схему работы, и сможет ли обеспечить это Параллель и останется ли этот клиент?". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

В то же время, несколько участников рынка сообщили Delo.ua, что соглашение о покупке сетью “Параллель” сети “Прайм” уже почти завершено и ожидает согласования от Антимонопольного комитета. Однако официального подтверждения соглашения не было.

В Антимонопольном комитете подтвердили, что вопрос о возможном приобретении компанией "Параллель" контроля над Motto сейчас действительно рассматривается. В то же время в АМКУ сообщили, что не рассматривают такой же концентрации по сети АЗС "Прайм" и не получали заявку на разрешение по ее покупке.

Сеть АЗС "Параллель" была создана компанией Рината Ахметова System Capital Management. В аннексию Крыма сеть насчитывала более 140 АЗС, но после начала войны в Донбассе компания потеряла около 80 АЗС. Помимо этого "Параллель" очень пострадала в результате полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В 2020 году SCM продал компанию Александру Дубинину, купившему ее за собственные и кредитные средства. В настоящее время эта сеть насчитывает 24 АЗС в Днепропетровской, Одесской, Киевской и подконтрольной Украине территории Донецкой и Запорожской областей.