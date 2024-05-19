ВМС знищили російський тральщик "Ковровець"

Українські захисники вночі, 19 травня, знищили російський морський тральщик "Ковровець".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М "Ковровец", - йдеться в повідомленні.

Дану інформацію підтвердили і в Генштабі ЗСУ, проте подробиць не уточняли.

Додамо, шо "Ковровець" (бортовий №913) – морський тральщик проекту 266М, шифр "Аквамарин-М", призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.

Він увійшов до складу ЧФ РФ 8 листопада 1974.

ЗСУ знищує флот РФ

23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту – зокрема, там було пошкоджено російський великий десантний корабель "Ямал", а 26 - "Костянтин Ольшанський", який був вкрадений російськими загарбниками у 2014 році.

У ніч на 5 березня 2024 року український спецпідрозділ ГУР Group 13 успішно атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сєрґєй Котов". 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", а в ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР Міністерства оборони України знищили ракетний корабель "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

У ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.