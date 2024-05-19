ВМС уничтожили российский тральщик "Ковровець"

Украинские защитники ночью, 19 мая, уничтожили российский морской тральщик "Ковровец".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик Черноморского флота РФ проекта 266-М "Ковровец", - говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердили и в Генштабе ВСУ, однако подробности не уточняли.

Добавим, что "Ковровец" (бортовой №913) – морской тральщик проекта 266М, шифр "Аквамарин-М", предназначенный для проведения по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от собственных баз.

Он вошел в состав ЧФ РФ 8 ноября 1974 года.

ВСУ уничтожает флот РФ

23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота – в частности, там было поврежден российский крупный десантный корабль "Ямал", а 26 - "Константин Ольшанский", который был украден российскими захватчиками в 2014 году .

В ночь на 5 марта 2024 года украинское спецподразделение ГУР Group 13 успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". 14 февраля, в Черном море был подбит российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников", а в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 ГУР Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.