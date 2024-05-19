Виділених раніше грошей не вистачає: Німеччина шукає для України додаткові €3,8 млрд

Міністерство оборони Німеччини готує додатковий запит на 3,8 млрд євро для військової допомоги України, оскільки виділені раніше 7,1 млрд євро військової допомоги майже повністю розплановані.

Про це пише німецьке видання Вild.

Зазначається, що з понад 7 мільярдів "вільними" залишилися лише 300 мільйонів, які можуть бути спрямовані закупівлю нової зброї чи боєприпасів.

Саме тому Міноборони забило тривогу та повідомило про додаткову потребу в 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

Німеччина використовує цю суму для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості. Гроші також будуть спрямованіна фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав українській армії.

Видання пише, що міністр оборони Борис Пісторіус поговорив це з канцлером Олафом Шольцем та керівником бюджетного відділу Міністерства фінансів Крістіаном ліндером. Надпланові витрати мають бути подані на затвердження парламенту в червні.

За повідомленням Вild Лінднер це схвалює.

"Німеччина не повинна не відмовлятися від зміцнення оборони України. Якщо можливо, цього року ми повинні поставити більше озброєнь", – зазначили в міністерстві.

Проте, з бюджетом на 2025 рік може бути складніше. За інформацією Bild, німецьке Міноборони просить додаткові 6,7 млрд євро для Бундесверу, а для України закладають рекордні 15 млрд євро допомоги.

Допомога Німеччини Україні

Нагадаємо, депутати Бундестагу ухвалили військову допомогу Україні у сумі €7,6 млрд ще 2 лютого. Обговорення бюджету на 2024 рік тривали більше 68 годин.

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

28 березня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, до якої, серед іншого, увійшли розвідувальні БпЛА, гранатомети, артилерійські та танкові боєприпаси, аварійні електрогенератори тощо.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.

16 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

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