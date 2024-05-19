Выделенных ранее денег не хватает: Германия ищет для Украины дополнительные €3,8 млрд

Министерство обороны Германии готовит дополнительный запрос на 3,8 млрд евро для военной помощи Украины, поскольку выделенные ранее 7,1 млрд евро военной помощи почти полностью распланированы.

Об этом пишет немецкое издание Вild.

Отмечается, что из более чем 7 миллиардов "свободными" остались лишь 300 миллионов, которые могут быть направлены на закупку нового оружия или боеприпасов.

Именно поэтому Минобороны забило тревогу и сообщило о дополнительной потребности в 3,8 млрд. евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

Германия использует эту сумму для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно в промышленности. Деньги также будут направлены на финансирование перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.

Издание пишет, что министр обороны Борис Писториус поговорил с канцлером Олафом Шольцем и руководителем бюджетного отдела Министерства финансов Кристианом Линдером. Сверхплановые расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне.

По сообщению Вилда Линднера это одобряет.

"Германия не должна не отказываться от укрепления обороны Украины. Если возможно, в этом году мы должны поставить больше вооружений", – отметили в министерстве.

Однако с бюджетом на 2025 год может быть сложнее. По информации Bild, немецкое Минобороны просит дополнительные 6,7 млрд евро для Бундесвера, а для Украины закладывают рекордные 15 млрд евро помощи.

Помощь Германии Украине

Напомним, депутаты Бундестага приняли военную помощь Украине в сумме €7,6 млрд еще 2 февраля. Обсуждение бюджета на 2024 год длилось более 68 часов.

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity .

28 марта Германия объявила о новой партии военной помощи, в которую, среди прочего, вошли разведывательные БПЛА, гранатометы, артиллерийские и танковые боеприпасы, аварийные электрогенераторы.

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), 2 машины для разминирования WISENT 1, 11 мобильных систем разминирования, 3 минные тралы, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338, миллион 5 миллионов.

16 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве безопасности, в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

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