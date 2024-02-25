Німеччина виділила додаткові €100 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

Уряд Німеччини вирішив додатково вид влиті Україні на гуманітарну 100 мільйонів євро. В результаті цього, сума виділена Німеччиною для гум потреб сягнула 1 мільярда євро.

Про це повідомила Міністр закордонних справ країни Анналена Бербок.

"Наша допомога для України полягає насамперед у підтримці місцевих жителів. Серцем нашої міжнародної допомоги є цивільна відбудова. Ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу на 100 мільйонів до 1 мільярда", - написала Бербок.

Unsere Hilfe für die #Ukraine besteht vor allem auch in der Unterstützung der Menschen vor Ort. Das Herzstück unserer internationalen Hilfe ist der zivile Wiederaufbau. Wir stocken unsere humanitäre Hilfe um 100 Mio. auf, auf insgesamt 1 Mrd. Euro. - @ABaerbock in #Mykolajiw 2/3 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 25, 2024

Вона додала, що жителям Миколаївської області довелося місяць обходитися без питної води через те, що окупанти пошкодили водопровід, але за спільної підтримки водопостачання вдалося відновити.

Як пише Bild, цими вихідними Бербок відвідала Україну та Миколаїв і планувала оглянути водопровідну станцію, на будівництво якої Німеччина виділяла кошти. Але їй це не вдалося через російський розвідувальний безпілотник, який помітили над цією місцевістю.

Нагадаємо, депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.

Окрім цього, Німеччина вирішила виділити 300 млн євро фінансової допомоги компанії "Укренерго". Наприкінці жовтня очільник українського Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України, адже виділила понад 100 млн євро.

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.