Apple планує випустити більш тонкий iPhone

Технологічний гігант Apple розробляє тоншу версію iPhone яка, ймовірно, буде випущена до 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Потенційна тонша версія, ймовірно, буде коштувати дорожче, ніж iPhone Pro Max від Apple, і очікується, що вона буде представлена ​​разом з iPhone 17 у вересні 2025 року, йдеться у звіті.

Повідомляється, що компанія все ще тестує різні конструкції для пристрою під кодовою назвою D23, який може мати процесор останнього покоління Apple, імовірно під назвою A19.

Окрім цього, Apple також планує відмовитися від своєї менш дорогої моделі iPhone Plus і має намір випустити більш дешевий iPhone, наступник свого iPhone SE навесні 2025 року.

Очікуване оновлення підкреслює потребу Apple покращити iPhone, найпопулярніший продукт компанії, оскільки він бореться з жорсткою конкуренцією з боку Honor і Huawei у Китаї та Samsung на глобальному ринку.

Відомо, що на ринку смартфонів найбільша частка була у Samsung за перші три місяці 2024 року і склала 20,8%, проти 17,3% у Apple. У другому фінансовому кварталі продажі iPhone від Apple впали на 10,5% до 45,96 млрд доларів.

Ця новина з’явилася через кілька днів після того, як Apple представила свій останній iPad Pro з новим чіпом для обчислень зі штучним інтелектом, оскільки компанія поспішає наздогнати своїх конкурентів у сфері великих технологій у змаганні за домінування в нових технологіях.

Нагадаємо, на початку травня під час заходу "Let Loose" компанія Apple оголосила про довгоочікуване оновлення своєї лінійки планшетів iPad Air. Вперше за два роки iPad Air отримав значне покращення у вигляді нового потужного чипа M2 та опції збільшеного 13-дюймового дисплея.

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