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Apple планирует выпустить более тонкий iPhone
Технологический гигант Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая, вероятно, будет выпущена к 2025 году.
Об этом сообщает Reuters.
Потенциальная более тонкая версия, вероятно, будет стоить дороже, чем iPhone Pro Max от Apple, и ожидается, что она будет представлена вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года, говорится в отчете.
Сообщается, что компания все еще тестирует разные конструкции для устройства под кодовым названием D23, которое может иметь процессор последнего поколения Apple, предположительно под названием A19.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме этого, Apple также планирует отказаться от своей менее дорогой модели iPhone Plus и намерена выпустить более дешевый iPhone, преемник своего iPhone SE весной 2025 года.
Ожидаемое обновление подчеркивает необходимость Apple улучшить iPhone, самый популярный продукт компании, поскольку он борется с жесткой конкуренцией со стороны Honor и Huawei в Китае и Samsung на глобальном рынке.
Известно, что на рынке смартфонов наибольшая доля была у Samsung за первые три месяца 2024 года и составила 20,8% против 17,3% у Apple. Во втором финансовом квартале продажи iPhone от Apple упали на 10,5% до 45,96 млрд долларов.
Эта новость появилась через несколько дней после того, как Apple представила свой последний iPad Pro с новым чипом для вычислений с искусственным интеллектом, поскольку компания спешит догнать своих конкурентов в сфере крупных технологий в соревновании за преобладание новых технологий.
Напомним, в начале мая во время мероприятия Let Loose компания Apple объявила о долгожданном обновлении своей линейки планшетов iPad Air. Впервые через два года iPad Air получил значительное улучшение в виде нового мощного чипа M2 и опции увеличенного 13-дюймового дисплея.
Источник фото: ua.depositphotos.com