Apple планирует выпустить более тонкий iPhone

Технологический гигант Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая, вероятно, будет выпущена к 2025 году.

Об этом сообщает Reuters.

Потенциальная более тонкая версия, вероятно, будет стоить дороже, чем iPhone Pro Max от Apple, и ожидается, что она будет представлена ​​вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года, говорится в отчете.

Сообщается, что компания все еще тестирует разные конструкции для устройства под кодовым названием D23, которое может иметь процессор последнего поколения Apple, предположительно под названием A19.

Кроме этого, Apple также планирует отказаться от своей менее дорогой модели iPhone Plus и намерена выпустить более дешевый iPhone, преемник своего iPhone SE весной 2025 года.

Ожидаемое обновление подчеркивает необходимость Apple улучшить iPhone, самый популярный продукт компании, поскольку он борется с жесткой конкуренцией со стороны Honor и Huawei в Китае и Samsung на глобальном рынке.

Известно, что на рынке смартфонов наибольшая доля была у Samsung за первые три месяца 2024 года и составила 20,8% против 17,3% у Apple. Во втором финансовом квартале продажи iPhone от Apple упали на 10,5% до 45,96 млрд долларов.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как Apple представила свой последний iPad Pro с новым чипом для вычислений с искусственным интеллектом, поскольку компания спешит догнать своих конкурентов в сфере крупных технологий в соревновании за преобладание новых технологий.

Напомним, в начале мая во время мероприятия Let Loose компания Apple объявила о долгожданном обновлении своей линейки планшетов iPad Air. Впервые через два года iPad Air получил значительное улучшение в виде нового мощного чипа M2 и опции увеличенного 13-дюймового дисплея.

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