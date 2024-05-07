Apple представила линейку новых iPad Air и iPad Pro с 13-дюймовой диагональю

Во время мероприятия "Let Loose" компания Apple объявила о долгожданном обновлении своей линейки планшетов iPad Air. Впервые через два года iPad Air получил значительное улучшение в виде нового мощного чипа M2 и опции увеличенного 13-дюймового дисплея.

Об этом сообщило издание Еngadget.

Одной из главных новинок стал 13-дюймовый дисплей, что производит iPad Air практически такого же размера, как и iPad Pro. По словам Apple, увеличенная на 30% площадь экрана обеспечит лучший опыт просмотра контента и работы с приложениями.

Цена на 11-дюймовую модель iPad Air начинается с $599, тогда как версия с 13-дюймовым экраном обойдется в $799. Модели с поддержкой сотовой связи обойдутся на $150 дороже. Обе версии станут доступны для предварительного заказа с 7 мая дня, а поступления в продажу запланированы на 15 мая.

В планшетах появились два новых цвета корпуса – синий и фиолетовый.

Технические характеристики iPad Air

Благодаря чипу M2 новые модели iPad Air стали примерно на 50% быстрее по сравнению с предыдущим поколением на базе M1 и втрое производительнее iPad Air 2020 года с процессором A14 Bionic.

Несмотря на использование не новейшего чипсета Apple, в компании уверены, что такая производительность должна удовлетворить большинство пользователей.

Фото: Engadget

Обновления коснулись не только аппаратной части. Теперь базовый объем памяти iPad Air составляет 128 ГБ, а наибольший вариант предлагает 1 ТБ.

Важным усовершенствованием стал перенос 12-мегапиксельной фронтальной камеры на горизонтальный край дисплея, что должно улучшить качество видеозвонков в режиме ландшафтной ориентации. Широкоугольная и 12-мегапиксельная камера на задней панели поддерживает съемку видео 4K со скоростью до 240 кадров в секунду.

Новый iPad Air обладает двойными микрофонами, которые могут минимизировать фоновый звук, а стереофонические динамики поддерживают пространственный звук.

В целом новые iPad Air выглядят мощным и универсальным решением для профессиональных и развлекательных целей, сочетая в себе передовые технологии и совершенный дизайн.

Apple представила Apple Pencil Pro

В дополнение к новым моделям iPad Pro и iPad Air компания Apple представила революционный стилус Apple Pencil Pro. Этот аксессуар оснащен рядом инновационных функций, которые помогут поднять взаимодействие с планшетами на новый уровень.

Одной из ключевых новинок Pencil Pro стал встроенный датчик, отслеживающий сжатие стилуса пользователем. Эта функция позволит удобно вызвать палитру инструментов одним сжатием при рисовании или письме.

Скриншот по презентации

Впервые в стилусе Apple интегрировали привод линейного перемещения. Он будет обеспечивать тактильный отклик в виде вибрации, подтверждая действия пользователя для более естественного ощущения.

Не менее важной новинкой является поддержка функции "Найти" (Find My). Благодаря ей Apple Pencil Pro будет легко отследить и найти при утере.

Pencil Pro унаследовал и ряд проверенных временем возможностей от предыдущих моделей стилусов Apple. Совместимость с новыми iPad Pro и iPad Air в сочетании с инновационными технологиями сулит чрезвычайно удобный и естественный опыт взаимодействия для креативных профессионалов и любителей рисования.

Продажи Apple Pencil Pro в США стартовали уже сегодня, его стоимость составляет $129, а первым покупателям аксессуар начнут отправлять 15 мая.

Добавим, что перед тем, как презентовать эти обновления, линейка планшетов компании не обновлялась около 18 месяцев.