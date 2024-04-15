Samsung вернул себе лидерство по продажам смартфонов

Из-за того, что компания Apple продала в 1 квартале 2024 года на 9,6% меньше смартфонов, чем за аналогичный период 2023 года, Samsung удалось вернуть лидерство в этой сфере с показателем более чем в 60 млн проданных смартфонов, что составляет 20,8% доли на рынке.

Об этом свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).

Согласно данным, мировые поставки смартфонов увеличились на 7,8% в годовом исчислении – до 289,4 млн. единиц в первом квартале 2024 года. При этом Samsung отгрузила более 60 миллионов единиц и получила 20,8% всего рынка. Apple в первом квартале отгрузила 50,1 миллиона устройств, что составляет 17,3% всех поставок.

Таблица: International Data Corporation

Несмотря на то, что отрасль еще не полностью вышла из кризиса, поскольку на многих рынках сохраняются макроэкономические проблемы, это знаменует рост поставок третий квартал подряд, что означает восстановление сферы полных ходом.

"В то время как Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, компания Samsung успешно подтвердила себя как ведущий поставщик смартфонов в первом квартале 2024 года", – заявил президент группы IDC Райан Райт.

Ожидается, что эти две компании сохранят свои позиции в верхнем сегменте рынка.

"Возрождение Huawei в Китае, а также заметные успехи от Xiaomi, Transsion и других, вероятно, заставят обоих производителей искать области для расширения и диверсификации", – отметил Райт.

Напомним, по итогам 2023 года Apple обогнала Samsung как крупнейший в мире производитель телефонов, потеснив южнокорейскую компанию с первого места впервые за 12 лет.

По словам директора по исследованиям IDC Набилы Попала, хотя Apple продемонстрировала сверхустойчивость и за последние несколько лет наблюдала значительный рост поставок и доли, ей непросто сохранить темпы роста и пиковую долю, которую она имела в 2023 году.

"По мере дальнейшего обновления рынка IDC ожидает, что в 2024-м Android будет расти гораздо быстрее, чем Apple", - заметил он.

Добавим, что Samsung готовит выпуск двух бюджетных смартфонов с гибким дисплеем, чтобы удовлетворить более широкую аудиторию, поскольку складные смартфоны достаточно дорогие.

Сообщалось, что Samsung Display добивается прогресса в разработке синих PHOLED-экранов. Устройства с такими панелями могут выйти во второй половине 2025 года. Планировалось, что первыми устройствами, которые внедрят новую технологию синего PHOLED, могут стать Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Однако опасения по поводу долговечности технологии может повлиять на решение по ее использованию в основных устройствах Samsung.

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