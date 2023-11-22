Samsung может выпустить первые смартфоны с синими PHOLED-панелями в 2025 году, – СМИ

Компания Samsung Display добивается прогресса в разработке синих PHOLED-экранов. Устройства с такими панелями могут получиться во второй половине 2025 года, сообщает The Elec.

Сейчас красные и зеленые OLED-компоненты в дисплеях Samsung используют фосфоресцентные материалы со 100% внутренней световой отдачей. Однако синие OLED обладают флуоресцентными материалами с 25%-ной эффективностью, поэтому их хотят заменить.

Сначала ожидалось, что синие PHOLED-материалы будут представлены в середине 2024 года, но сроки перенесены на вторую половину 2025 года.

Проблемой является то, что срок службы синих PHOLED-диодов примерно на 45% меньше, чем флуоресцентных.

Как пишет Sammobile, первыми устройствами, которые внедрят новую технологию синего PHOLED, могут стать Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Однако опасения по поводу долговечности технологии может повлиять на решение по ее использованию в основных устройствах Samsung. Несмотря на это, развитие синих PHOLED компанией считается значительным достижением в области OLED.