Samsung може випустити перші смартфони з синіми PHOLED-панелями в 2025 році, – ЗМІ

Компанія Samsung Display досягає прогресу в розробці синіх PHOLED-екранів. Пристрої з такими панелями можуть вийти в другій половині 2025 року, повідомляє The Elec.

Наразі червоні та зелені OLED-компоненти в дисплеях Samsung використовують фосфоресцентні матеріали зі 100% внутрішньою світловою віддачею. Однак сині OLED мають флуоресцентні матеріали з 25%-ю ефективністю, тому їх хочуть замінити.

Спершу очікувалося, що сині PHOLED-матеріали будуть представлені в середині 2024 рік, але терміни перенесено на другу половину 2025 року.

Проблемою є те, що термін служби синіх PHOLED-діодів приблизно на 45% менший за той, який мають флуоресцентні.

Як пише Sammobile, першими пристроями, які запровадять нову технологію синього PHOLED, можуть стати Galaxy Z Fold 7 і Flip 7. Однак побоювання щодо довговічності технології може вплинути на рішення щодо її використання в основних пристроях Samsung. Попри це, розвиток синіх PHOLED компанією вважається значним досягненням у галузі OLED.