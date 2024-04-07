Samsung выпустит бюджетные смартфоны с гибким дисплеем – инсайдеры

Компания Samsung готовит выпуск двух бюджетных смартфонов с гибким дисплеем, чтобы удовлетворить более широкую аудиторию, поскольку смартфоны, которые способны складываться достаточно дорогие.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Эти слухи подтверждают китайские инсайдеры.

По данным инсайдеров, Samsung выпустит Galaxy Z Fold FE, а также Galaxy Z Flip FE и представит их на рынке компания планирует ближе к концу этого года, поскольку Samsung не будет выпускать устройства наряду с основной линейкой складных устройств, презентация которых запланирована на июль этого года.

Характеристики "раскладушек"

Инсайдеры говорят, что Galaxy Z Fold FE имеет размеры 155,1×67,1×14,2 мм в сложенном состоянии и 155,1×130,1×6,3 мм в разложенном. Galaxy Z Flip FE будет иметь размеры 84,9×71,9×15,9 мм в сложенном состоянии и 165,2×71,9×6,9 мм в разложенном состоянии.

Смартфоны станут дешевыми аналогами популярных моделей. Фото: Samsung

Ожидается, что оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2. Это тот самый чип, на котором работают Realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro. Утечка также свидетельствует о том, что на некоторых рынках Fold FE может быть доступен с Exynos SoC, возможно, Exynos 2200.

Объем оперативной памяти Galaxy Z Fold FE составит 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE будет версия на 8 и 12 ГБ. Оба устройства будут поддерживать карты памяти на 256 ГБ и 512 ГБ.

По данным источника, цена Fold FE может составить около $800. Для сравнения, базовый Galaxy Z Fold 5 оценили в $1800.

Других подробностей о бюджетных сборках Samsung нет. Сам производитель о выпуске таких моделей официально не объявлял, но аналитики говорят, что пользователи теряют интерес к сложным смартфонам из-за высокой цены. Поэтому появление доступных моделей вполне предсказуемо.

Samsung Display достигает прогресса в разработке синих PHOLED-экранов. Устройства с такими панелями могут получиться во второй половине 2025 года. Планировалось, что первыми устройствами, вводящими новую технологию синего PHOLED, могут стать Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Однако опасения относительно долговечности технологии могут повлиять на решение по ее использованию в основных устройствах Samsung.

Источник фото: ua.depositphotos.com