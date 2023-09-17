Смартфон-"раскладушка" от Tecno: опубликованы подробные характеристики Phantom V Flip

Компания Tecno планирует 22 сентября представить свой первый складной смартфон – Tecno Phantom V Flip. Перед запуском инсайдер Парас Гуглани опубликовал подробные спецификации устройства.

Согласно утечке, в разложенном состоянии устройство будет иметь размеры в 172,35 x 74 x 7,05 мм. В сложенном состоянии толщина увеличится до 15,1 мм.

Внутри устройство будет оснащено 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2460 пикселей (FHD+) и соотношением сторон 20,5:9. Сзади Phantom V Flip получит 1,32-дюймовый дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей.

Что касается камер, смартфон будет иметь 64-мегапиксельный основной датчик с поддержкой автофокусировки и 13-мегапиксельный дополнительный. Для селфи устройство будет оснащено 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Tecno Phantom V Flip. Рендер: Newszonly

Емкость аккумулятора составит 4000 мА·ч. Гаджет будет поддерживать быструю зарядку через порт USB-C.

Tecno Phantom V Flip получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ основной памяти. Процессор будущего смартфона не указан, но ранее этот же информатор сообщал, что это будет MediaTek Dimensity 8050.

Устройство предложит подключение Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 и 5G. Операционной системой указана Android 13.

Смартфон будет представлен в черном, белом и фиолетовом цветах.