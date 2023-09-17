Смартфон-"розкладачка" від Tecno: опубліковано детальні характеристики Phantom V Flip

Компанія Tecno планує 22 вересня представити свій перший складаний смартфон – Tecno Phantom V Flip. Перед запуском інсайдер Парас Гуглані опублікував детальні специфікації пристрою.

Згідно з витоком, у розкладеному стані пристрій матиме розміри в 172,35 x 74 x 7,05 мм. У складеному стані товщина збільшиться до 15,1 мм.

Всередині пристрій буде оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080 x 2460 пікселів (FHD+) і співвідношенням сторін 20,5:9. Ззаду Phantom V Flip отримає 1,32-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів.

Що стосується камер, то смартфон матиме 64-мегапіксельний основний датчик із підтримкою автофокусування та 13-мегапіксельний додатковий. Для селфі пристрій буде оснащено 32-мегапіксельною фронтальною камерою.

Tecno Phantom V Flip. Рендер: Newszonly

Ємність акумулятора становитиме 4000 мА·год. Ґаджет підтримуватиме швидку зарядку через порт USB-C.

Tecno Phantom V Flip отримає 8 ГБ оперативної та 256 ГБ основної пам’яті. Процесор майбутнього смартфона не вказано, але раніше цей же інформатор повідомляв, що це буде MediaTek Dimensity 8050.

Пристрій запропонує підключення Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 і 5G. Операційною системою вказана Android 13.

Смартфон буде представлено в чорному, білому й фіолетовому кольорах.