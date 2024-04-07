Samsung випустить бюджетні смартфони з гнучким дисплеєм - інсайдери

Компанія Samsung готує випуск двох бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм, щоб задовольнити ширшу аудиторію, оскільки складні смартфон є досить дорогими.

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Ці чутки підтверджують китайські інсайдери.

За даними інсайдерів, Samsung випустить Galaxy Z Fold FE, а також Galaxy Z Flip FE і представити їх на ринку компанія планує ближче до кінця цього року, оскільки Samsung не випускатиме пристрої поряд із основною лінійкою складаних пристроїв, презентація яких запланована на липень цього року.

Характеристики "розкладачок"

Інсайдери кажуть, що Galaxy Z Fold FE має розміри 155,1×67,1×14,2 мм у складеному стані і 155,1×130,1×6,3 мм у розкладеному. Galaxy Z Flip FE матиме розміри 84,9×71,9×15,9 мм у складеному стані та 165,2×71,9×6,9 мм у розкладеному стані.

Смартфони стануть дешевими аналогами популярних моделей. Фото: Samsung

Очікується, що обидва смартфони отримають потужний процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2. Це той самий чіп, на якому працює Realme 12 Pro+ і Redmi Note 13 Pro. Витік також свідчить про те, що на деяких ринках Fold FE може бути доступний з Exynos SoC, можливо, Exynos 2200.

Об'єм оперативної пам'яті Galaxy Z Fold FE складе 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE буде версія на 8 і 12 ГБ. Обидва пристрої підтримуватимуть карти пам'яті на 256 ГБ і 512 ГБ.

За даними джерела, ціна Fold FE може скласти близько $800. Для порівняння, базовий Galaxy Z Fold 5 оцінили $1800.

Інших подробиць про бюджетні складані Samsung немає. Сам виробник про випуск таких моделей офіційно не оголошував, але аналітики кажуть, що користувачі втрачають інтерес до складаних смартфонів через високу ціну. Тому поява доступних моделей цілком прогнозована.

Додамо, що Samsung Display досягає прогресу в розробці синіх PHOLED-екранів. Пристрої з такими панелями можуть вийти в другій половині 2025 року. Планувалося, що першими пристроями, які запровадять нову технологію синього PHOLED, можуть стати Galaxy Z Fold 7 і Flip 7. Однак побоювання щодо довговічності технології може вплинути на рішення щодо її використання в основних пристроях Samsung.

Джерело фото: ua.depositphotos.com