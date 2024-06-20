Антимонопольный комитет разрешил передать "Укрнафте" заправки "Татнефти"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "Укрнафта" на управление частями в уставном капитале трех акционерных обществ, ранее принадлежавших российскому холдингу "Татнефти".

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Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Речь идет о компаниях "Полтава-Капитал", "Харьков-Капитал" и "Татнефть-АЗС-Украина", владеющих автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом.

"Рассмотрели на сегодняшнем заседании АМКУ и вопросы предоставления разрешений на концентрацию и согласованные действия. В частности, ПАО "Укрнафта" получило разрешение на получение в управление долей в уставном капитале трех ООО - "Полтава-Капитал", "Харьков-Капитал" и "Татнефть- АЗС-Украина", – написал Кириленко.

"Укрнафта" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию, чтобы полноценно начать управление активами группы "Татнефть" еще 6 мая текущего года.

В то же время, в "Укрнафте" отметили, что большинство объектов находились в неудовлетворительном состоянии и непригодны к ведению там хозяйственной деятельности по безопасной продаже нефтепродуктов.

"Татнефть": арест заправок

Напомним, 16 августа 2023 года Кабинет министров Украины передал ПАО "Укрнафта" три арестованные компании, принадлежавшие российской "Татнефти".

В конце мая 2022 года стало известно, что в Украине арестовали 115 объектов недвижимого имущества, в том числе АЗС, нефтебазы, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей российской "Татнефти". Соответствующее решение было принято в рамках дела по статье о финансировании действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Тогда в Государственном бюро расследований отмечали, что стоимость только корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн. грн., а после оценки недвижимого имущества сумма может вырасти до 2 млрд. гривен.

Позже активы передали в управление Нацагентсву по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Несколько недель назад АРМА сообщило, что более 100 объектов российской "Татнефти" планируется передать в управление "Укрнефти" . В агентстве указывалось, что такая возможность предусмотрена статьей 21-1 закона об АРМА (касается исключительных случаев, когда существует риск сбоя и/или прерывание функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям).

Отметим, что недавно агентство выбрало "Укрнафту" новым управляющим и для арестованных заправок Glusco. Эту сеть связывали с экснардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.