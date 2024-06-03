"Укрнафта" почала зводити нову глибоку свердловину (ФОТО)

ПАТ "Укрнафта" розпочала зводити нову свердловину на північному сході України. Закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

""Укрнафта" розпочала зводити нову свердловину на Північному Cході України. Буріння виконується власним верстатом", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Корецький / Facebook Фото: Сергій Корецький / Facebook Фото: Сергій Корецький / Facebook

Зазначається, що свердловина запланована як розвідувальна.

Як повідомляється, проєктна глибина об'єкта - 3314 метрів.

"Мета - дістатися продуктивних горизонтів візейських відкладів", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Він додав, що закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.

Водночас на заході України закінчується монтаж ще одного власного верстату для буріння нової свердловин.

Нагадаємо, ПАТ “Укрнафта” запустила ще одну нафтову свердловину на заході України – її добовий видобуток більше як вдвічі перевищив прогнозовані показники.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.