"Укрнафта" начала строить новую глубокую скважину (ФОТО)

ПАО "Укрнафта" приступило к возведению новой скважины на северо-востоке Украины. Окончание строительства намечено на август 2024 года.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрнефть" начала возводить новую скважину на Северо-востоке Украины. Бурение выполняется собственным станком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скважина запланирована как разведывательная.

Как сообщается, проектная глубина объекта – 3314 метров.

"Цель - добраться до продуктивных горизонтов визейских отложений", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Он добавил, что окончание строительства запланировано на август 2024 года.

В то же время, на западе Украины заканчивается монтаж еще одного собственного станка для бурения новой скважин.

Напомним, ПАО "Укрнафта" запустила еще одну нефтяную скважину на западе Украины - ее суточная добыча более чем вдвое превысила прогнозируемые показатели.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.