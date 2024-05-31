Инвесторы заинтересовались восстановлением 30 скважин "Укрнафты"

ПАО "Укрнафта" приступило к приему заявок от инвесторов на восстановление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.

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Об этом рассказал заместитель директора ПАО "Укрнафта" Владимир Гришаненко.

По его словам, специалисты компании провели аудит ликвидированных скважин, являющихся собственностью "Укрнафты".

Всего таких 4222. Из них 2100 находятся в рамках спецразрешений "Укрнафты". Из этих двух тысяч 700 – в пределах контуров запасов. То есть можно их восстанавливать и получать дополнительную добычу.

Гришаненко подчеркнул, что ревитализация скважин – это важный элемент повышения добычи.

"План на 2024 год – начать восстановление 30 буровых скважин путем бурения боковых стволов. Уже заинтересованы компании, которые получили доступ к базе геологических данных по этим скважинам", - отметил заместитель директора "Укрнафты".

Он добавил, что компания как владелец скважины и спецразрешения имеет всю необходимую инфраструктуру, осуществляет добычу и оперирует добываемыми углеводородами.

Инвестор получает средства за счет генерации кэшфлоу восстановленной скважиной.

Соглашение заключается по принципам Risk Service Agreement.

Что нужно сделать, чтобы работать с "Укрнафтой" в этом направлении

Гришаненко также предоставил алгоритм действий для инвесторов, который хотят работать с "Укрнафтой". Для этого необходимо:

подать заявку,

пройти комплаенс,

подписать NDA,

получить доступ к геологическим данным,

предоставить предложения,

прийти на тендер на Prozorro.

Далее с победителями подписывается соглашение и начинается работа.

Инвестор обязуется провести работы по восстановлению добычи – это может быть сами по себе или путем привлечения подрядчиков "под ключ". "Укрнафта" осуществляет операционный контроль.

Инвестор получает 70% средств, генерируемых восстановленной скважиной, пока не вернет вложенные инвестиции. После этого он будет получать 50% денежных средств.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.