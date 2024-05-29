На западе Украины запустили новую нефтяную скважину: добыча вдвое превысила прогнозируемые показатели

ПАО "Укрнафта" запустила еще одну нефтяную скважину на западе Украины - ее суточная добыча более чем вдвое превысила прогнозируемые показатели.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрнафты".

"ПАО "Укрнафта" запустила очередную высокодебитную скважину на западе Украины. Дебит – 54 тонны нефти в сутки. Объект планировался как разведывательная скважина с целью раскрытия залежей стрийских отложений на глубине более 1,2 километра", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что работы по бурению выполнял партнер, ООО "Навигатор-Комплект". Это первая из трех скважин, которые будет строить этот подрядчик.

Как отмечают в "Укрнафте", сразу после завершения бурения был применен кислотный гидроразрыв как технология вторичного раскрытия пласта. Исследования и практический опыт работы на данном конкретном месторождении показали, что такая операция обеспечивает повышение добычи.

"Результат более чем вдвое превысил прогнозный: дебит скважины составляет 54 тонны в сутки вместо 22,6 тонны в сутки. Таким образом, "Укрнафта" получила высокодебитную скважину и, что более важно, технологию увеличения добычи на конкретном месторождении", - подчеркнул Сергей Корецкий, директор ПАО "Укрнафта".

Он добавил, что это позволит эффективно использовать имеющийся ресурс для повышения добычи.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.