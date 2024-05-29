На заході України запустили нову нафтову свердловину: видобуток вдвічі перевищив прогнозовані показники

ПАТ “Укрнафта” запустила ще одну нафтову свердловину на заході України – її добовий видобуток більше як вдвічі перевищив прогнозовані показники.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Укрнафти".

"ПАТ "Укрнафта" запустила чергову високодебітну свердловину на заході України. Дебіт – 54 тонни нафти на добу. Об'єкт планувався, як розвідувальна свердловина з метою розкриття покладів стрийських відкладів на глибині понад 1,2 кілометра", – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що роботи з буріння виконував партнер, обраний через конкурс на Prozorro - ТОВ «Навігатор-Комплект». Це перша з трьох свердловин, які зводитиме цей підрядник.

Як зауважують в "Укрнафті", одразу після завершення буріння було застосовано кислотний гідророзрив (КГРП), як технологію вторинного розкриття пласта. Дослідження та практичний досвід роботи на цьому конкретному родовищі показали, що така операція забезпечує підвищення видобутку.

«Результат більш ніж вдвічі перевищив прогнозний: дебіт свердловини складає 54 тонни на добу замість 22,6 тонн на добу. Таким чином, «Укрнафта» отримала високодебітну свердловину та, що навіть більш важливо, технологію збільшення видобутку на конкретному родовищі. КГРП включені до інвестиційних проектів будівництва усіх свердловин на даному родовищі», - підкреслив Сергій Корецький, директор ПАТ «Укрнафта».

Він додав, що це дозволить ефективно використовувати наявний ресурс для підвищення видобутку.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.