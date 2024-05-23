"Укрнафта" впроваджуватиме нову технологію, що дозволяє збільшити видобуток нафти: який результат випробування

"Укрнафта" провела успішне випробування інноваційної технології для оптимізації систем підтримання пластового тиску, яка дозволила збільшити видобуток нафти на одному з родовищ в Івано-Франківській області.

Зазначається, що в лютому цього року на одному з родовищ в цьому регіоні фахівці закачали у нагнітальну свердловину 130 кубометрів зшитої полімерної композиції, щоб блокувати промиті зони та залучити попередньо не охоплені ділянки покладу.

Протягом двох місяців спостережень спеціалісти помітили, що на досліджуваній ділянці зменшилась кількість води, яка видобувається разом з нафтою, а також збільшилась кількість видобутої нафти. Загалом видобуток на цій ділянці зріс на 16,9%.

У зв'язку з успішним застосуванням технології, заплановано її впровадження на родовищах усіх структурних підрозділів “Укрнафти”. Об'єкти вже визначені, а реагенти - закуплені.

"Укрнафта" розширює видобуток та модернізує обладнання

"Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Зазначимо також, що в березні компанія оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів від Держслужби геології та надр. Завдяки цьому "Укрнафта" отримала приріст запасів у 1 мільярд кубометрів газу та 100 тисяч тонн нафти.

У 2023 році компанія видобула 1,4 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,1 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

В роботу минулого року було запущено вісім нових нафтових свердловин як на заході, так і на сході України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

Зазначимо також, що напередодні "Укрнафта" повідомила про початок масштабної модернізації свого обладнання за стандартами Американського інституту нафти: вже встановлено сучасні насоси німецької компанії Oil Dynamics на 29 свердловинах.

Ці електровідцентрові насоси допомагають стабілізувати видобуток на родовищах, забезпечуючи номінальну продуктивність і напір та мають більший міжремонтний період порівняно з іншими насосами. Згідно планів компанії, до кінця року новим устаткуванням будуть оснащені понад 150 свердловин.