Рішення ціною в мільярд: активи "Укрнафтобуріння" передали в управління "Укрнафти"

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо передачі в управління ПАТ "Укрнафта" арештованих активів ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Погоджено з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління публічному акціонерному товариству "Укрнафта" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що йдеться про 7 акцій ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", кожна з яких становить 0,0017 % статутного капіталу товариства.

Рішення ціною в мільярд

Як зауважила очільниця АРМА Олена Дума, раніше проведення загальних зборів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння"для перерозподілу дивідендів та надходження в бюджет були заблоковані.

"Завдяки рішенню Кабінету Міністрів України ми зможемо перерозподілити дивіденди та гарантувати надходження до держбюджету від договору управління між Нацагентством та ПАТ "Укрнафта"", - підкреслила Дума.

За її словами, схвалене Урядом рішення дасть змогу забезпечити АРМА надходження до бюджету України близько 1 млрд гривень.

Вона нагадала, що раніше АРМА зверталося до Офісу Генпрокурора щодо забезпечення національних інтересів та з касаційною скаргою до ВСУ щодо скасування рішення Шостого апеляційного суду про анулювання спецдозволу на видобуток вуглеводнів Сахалінського родовища.

АРМА разом із "Укрнафтою" у своєму нещодавньому зверненні до РНБОУ та Верховної Ради також закликали вирішити питання забезпечення державних інтересів та мотивували необхідність проведення засідання РНБОУ з цього питання.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.