Решение ценой в миллиард: активы "Укрнефтебурения" передали в управление "Укрнафте"

Кабинет Министров согласовал предложение Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о передаче в управление ПАО "Укрнафта" арестованных активов ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Соглашено с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Министерства обороны по передаче в управление публичному акционерному обществу "Укрнафта" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 7 акциях ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение", каждая из которых составляет 0,0017% уставного капитала общества.

Решение ценой в миллиард

Как отметила глава АРМА Елена Дума, ранее проведение общего собрания ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" для перераспределения дивидендов и поступления в бюджет были заблокированы.

"Благодаря решению Кабинета Министров Украины мы сможем перераспределить дивиденды и гарантировать поступление в госбюджет от договора управления между Нацагентством и ПАО "Укрнафта"", – подчеркнула Дума.

По ее словам, одобренное правительством решение позволит обеспечить АРМА поступления в бюджет Украины около 1 млрд гривен.

Она напомнила, что ранее АРМА обращалась в Офис Генпрокурора по поводу обеспечения национальных интересов и с кассационной жалобой в ВСУ по отмене решения Шестого апелляционного суда об аннулировании спецразрешения на добычу углеводородов Сахалинского месторождения.

АРМА вместе с "Укрнафтой" в своем недавнем обращении в СНБО и Верховную Раду также призвали решить вопрос обеспечения государственных интересов и мотивировали необходимость проведения заседания СНБО по этому вопросу.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнафте"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня 2023 года их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.