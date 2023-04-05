Суд арестовал активы экснардепа и российского олигарха, которые присваивали государственные недра

По материалам Государственного бюро расследований были арестованы корпоративные права трех предприятий экснардепа и российского олигарха, добывавших газ и нефть из государственных недр.

В частности, арестованы активы таких предприятий как ООО "Сахалинское"; ООО "Сириус-1"; ООО "Ист Юроуп Петролеум". Права на них переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Следователи открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины), сообщают в ГБР.

Сотрудники ДБР и СБУ разоблачили бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр в феврале. Сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.

У бывшего народного депутата VIII созыва были проведены обыски. По данным ДБР, он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003–2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.

Сообщается, что под его руководством госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с нарушением процедур – сырье на бумаге стоило гораздо дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу присваивали организаторы сделки.

В частности, как свидетельствуют материалы расследования, из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение на Харьковщине. При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд. грн.

По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В ДБР не называют причастных, однако за сообщение "Экономической правды" говорится бывший народный депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий и бизнесмен Павл Фукс.

Напомним, ДБР нашло склад с продуктами питания, который связывают с преступной группой, которая на Днепропетровщине воровала в больших масштабах продукты, которые предназначались для военных.