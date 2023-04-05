Обнародованы новые доказательства сотрудничества топового государственного изменника с ФСБ

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнародовали перехват разговоров эксчельника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ДБР. После того, как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали Олега Кулинича в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной совместно с Государственным бюро расследований. Ему было объявлено подозрение в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины), создании преступной организации (ст. 255), самовольном уходе с места службы в условиях военного положения (ст. 407), завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем работающим на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за совершенное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытащим на свет", – заявил глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.

Он подчеркнул, что правоохранители совершили агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ.

"Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на разнообразные процессы", - добавил Малюк.

Среди прочего было установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котигорошко.

Его деятельность курировал так называемый "политический офис" в Москве, организованный по заданию ФСБ экс-замсекретарем СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации президента Украины Андреем Клюевым.

Кулинич выполнял указания кураторов для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, расстановки "своих людей" в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекал граждан к государственной измене.

Как подчеркнул Малюк, самоочищение СБУ от "кротов" и предателей – одно из приоритетных направлений работы сегодня.

"Самоочистка Службы чрезвычайно важна, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого максимум. Мы находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины, это чувствует также", – подчеркнул глава СБУ.

Ранее СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачило на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов Службы. Чиновница оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицала военные преступления российских оккупантов.

Как сообщалось, к 14,5 годам заключения с конфискацией имущества приговорен бывший сотрудник СБУ, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.