Бывший глава СБУ Баканов находится под следствием по делу о преступной халатности

Уволенный в июле прошлого года с должности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов находится под следствием. Он фигурирует в уголовных производствах по оккупации части территорий страны.

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Об этом сообщает издание NV со ссылкой на высокопоставленного анонимного представителя Офиса президента.

Отмечается, что друга детства президента Владимира Зеленского и его партнера из студии "Квартал-95" обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения.

Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в том числе подозреваемого в госизмене бывшего начальника крымского управления Олега Кулинича.

"Война обнажила все происходящее в СБУ. И в ОП ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям - полный провал", - объяснил источник на Банковой.

В настоящее время Баканов, по словам чиновника ОП, проходит по некоторым производствам Госбюро расследований (ГБР), касающимся потери приграничных территорий страны.

Никакие подробности и детали дела собеседник издания не раскрывает.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ 19 июля.