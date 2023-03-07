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Бывший глава СБУ Баканов находится под следствием по делу о преступной халатности
Уволенный в июле прошлого года с должности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов находится под следствием. Он фигурирует в уголовных производствах по оккупации части территорий страны.
Об этом сообщает издание NV со ссылкой на высокопоставленного анонимного представителя Офиса президента.
Отмечается, что друга детства президента Владимира Зеленского и его партнера из студии "Квартал-95" обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения.
Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в том числе подозреваемого в госизмене бывшего начальника крымского управления Олега Кулинича.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Война обнажила все происходящее в СБУ. И в ОП ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям - полный провал", - объяснил источник на Банковой.
В настоящее время Баканов, по словам чиновника ОП, проходит по некоторым производствам Госбюро расследований (ГБР), касающимся потери приграничных территорий страны.
Никакие подробности и детали дела собеседник издания не раскрывает.
Напомним, президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ 19 июля.