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Рада звільнила Баканова з посади очільника СБУ
Верховна Рада Україн проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним", - йдеться у повідомленні.
За звільнення віддали голоси 265 депутатів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Хоч Іван Баканов і не з'явився до Ради під час голосування за його відставку, він написав звернення щодо своєї діяльності на посаді голови СБУ.
За його словами, він не відзвітувався у Раді, тому що "реальні справи не потребують словесної допомоги, особливо в спецслужбі".
"Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека. СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки", - сказав Баканов.
Також він зазначив, що за його головуванням СБУ затримала і оголосила підозру Віктору Медведчуку, розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій, були масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, почалася протидія ворожій пропаганді та у держвласність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури.
"Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами", - зазначив Баканов.
Він нагадав, що ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні і серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитись на початку вторгнення.
"Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - підкреслив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про відсторонення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.
Вже наступного дня голова держави призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Василя Малюка та вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.