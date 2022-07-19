Рада звільнила Баканова з посади очільника СБУ

Верховна Рада Україн проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним", - йдеться у повідомленні.

За звільнення віддали голоси 265 депутатів.

Хоч Іван Баканов і не з'явився до Ради під час голосування за його відставку, він написав звернення щодо своєї діяльності на посаді голови СБУ.

За його словами, він не відзвітувався у Раді, тому що "реальні справи не потребують словесної допомоги, особливо в спецслужбі".

"Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека. СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки", - сказав Баканов.

Також він зазначив, що за його головуванням СБУ затримала і оголосила підозру Віктору Медведчуку, розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій, були масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, почалася протидія ворожій пропаганді та у держвласність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури.

"Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами", - зазначив Баканов.

Він нагадав, що ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні і серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитись на початку вторгнення.

"Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про відсторонення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.

Вже наступного дня голова держави призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Василя Малюка та вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.