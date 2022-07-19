Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент уволил Ивана Баканова с должности Главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным", - говорится в сообщении.

За увольнение отдали голоса 265 депутатов.

Хоть Иван Баканов и не явился в Раду во время голосования за его отставку, он написал обращение о своей деятельности на должности главы СБУ.

По его словам, он не отчитался в Раде, потому что "реальные дела не нуждаются в словесной помощи, особенно в спецслужбе".

"Ибо результат – самодостаточная величина, которая не зависит от каких-либо субъективных оценок. Политических интриг и других предпосылок. Тем более в такой сверхчувствительной сфере, как государственная безопасность. СБУ – не политическая структура, а ее Председатель – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало знает о достижениях Службы за последние 3 года", - сказал Баканов.

Также он отметил, что во время его председательства СБУ задержала и объявила подозрение Виктору Медведчуку, расследовала уголовные дела, где фигурируют топ политики и лидеры парламентских фракций, были масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных государственных органах, и началось противодействие враждебной пропаганде.

"Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Были и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время стоит помнить – сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами", – отметил Баканов.

Он напомнил, что враг стремился захватить Киев и страну за 3 дня и серьезную ставку делал на собственные агентурные сети, которые должны проявиться в начале вторжения.

"В этот наиболее кризисный момент вражеские агенты не сработали - СБУ заранее выстроила четкую систему по их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", - подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Уже на следующий день глава государства назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка и внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.