Зеленский предложил Раде уволить Баканова

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

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Соответствующий проект постановления №7564 был внесен в парламент 18 июля. Документ уже направлен на рассмотрение руководству Рады и профильному комитету по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Представлять это представление на пленарном заседании Рады президент уполномочил своего представителя в Конституционном суде Федора Вениславского (фракция "Слуга народа").

При этом депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил в своем Telegram-канале, что на ближайшем пленарном заседании именно увольнение Баканова будет первым пунктом повестки дня.

Напомним, что 17 июля Зеленский отстранил Баканова от руководства СБУ, а 18 июля возложил исполнение обязанностей главы спецслужбы на его первого заместителя Василия Малюка.

Такое действие президент официально мотивировал неисполнением Бакановым служебных обязанностей, которое повлекло человеческие жертвы или же другие тяжкие последствия или создало угрозу наступлению таких последствий: такая норма содержится в дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины, на который и сослался глава государства.

Отметим, что действие этого устава распространяется не только на ВСУ, но и на СБУ и прочие силовые органы. Он предусматривает, что Зеленский теперь в течение трех дней с момента отстранения Баканова должен распорядиться о проведении в отношении него служебного расследования.

Кроме Баканова, была отстранена со своей должности и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В вечернем видеообращении в воскресенье Зеленский объяснил такие решения ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи сотрудничества работников украинских силовых структур с российскими оккупантами и их связей с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, уже зарегистрировано 651 уголовное производство по таким случаям.