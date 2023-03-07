Колишній глава СБУ Баканов перебуває під слідством у справі про злочинну недбалість

Звільнений у липні минулого року з посади голови Служби безпеки України Іван Баканов наразі перебуває під слідством. Він фігурує у кримінальних провадженнях щодо окупації частини територій країни.

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Про це повідомляє видання NV із посиланням на анонімного високопоставленого представника Офісу президента.

Зазначається, що друга дитинства президента Володимира Зеленського та його партнера зі студії "Квартал-95" звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний та початковий період повномасштабного вторгнення.

Мова йде про появу в ключовій силовій структурі країни російських агентів, зокрема підозрюваного в держзраді колишнього начальника кримського управління Олега Кулініча.

"Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами — повний провал", - пояснило джерело на Банковій.

Наразі Баканов, за словами чиновника ОП, проходить за деякими провадженнями Держбюро розслідувань (ДБР), які стосуються втрати прикордонних територій країни.

Жодних подробиць та деталей справи співрозмовник видання не розкриває.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про відсторонення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.

Верховна Рада Україн проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ 19 липня.