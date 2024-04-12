В Украине продали 1553 т арестованного сжиженного газа за 50 млн грн

В системе Prozorro.Продажи состоялся аукцион по продаже 1553 тонн сжиженного газа, переданного в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Арестованный актив был реализован за 50,8 млн. грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, 11 апреля, состоялся аукцион на системе "Прозорро.Продажи" по выставленному лоту, а именно - 1553 тонн сжиженного газа. В результате проведенных торгов, один из участников предложил самую высокую цену – 50,8 млн грн.

Дума напомнила, что продажа всех арестованных активов на территории Украины АРМА производит исключительно в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

В свою очередь прессслужба АО "Прозорро.Продажи" сообщила, что за арестованный газ на торгах соревновались четыре участника.

По итогам онлайн-аукциона победителем стало совместное украинско-американское предприятие "Укркарпатойл ЛТД", предложившее за актив 50,8 млн грн.

Напомним, 8 февраля 2024 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало договор о предоставлении услуг по реализации арестованных активов, а именно 1200 тонн пшеницы. Победителем стало ООО "ПОЛОНЕКС".

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