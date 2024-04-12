В Україні продали 1553 т арештованого скрапленого газу за 50 млн грн

У системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон з продажу 1553 тонн скрапленого газу, переданого в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Арештований актив був реалізований за 50,8 млн грн.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, 11 квітня, відбувся аукціон на системі "Прозорро.Продажі" щодо виставленого лоту, а саме - 1553 тон скрапленого газу. Внаслідок проведених торгів, один з учасників запропонував найвищу ціну - 50,8 млн грн.

Дума нагадала, що продаж усіх арештованих активів на території України АРМА здійснює виключно в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Своєю чергою пресслужба АТ "Прозорро.Продажі" повідомила, що за арештований газ на торгах змагалися чотири учасники.

За підсумками онлайн-аукціону переможцем стало спільне українсько-американське підприємство "Укркарпатойл ЛТД", яка запропонувала за актив 50,8 млн грн.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір про надання послуг з реалізації арештованих активів, а саме 1 200 тонн пшениці. Переможцем стало ТОВ "ПОЛОНЕКС".

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