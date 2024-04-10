Псевдоблагодійники продали 350 автівок, які ввезли до України під виглядом гумдопомоги

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало майно посадових осіб благодійного фонду, яких підозрюють у незаконному збуті транспортних засобів. Зловмисники незаконно збули 350 транспортних засобів, які ввезли до України під виглядом гуманітарної допомоги.

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Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України та Республіки Молдова в період дії воєнного стану, запровадженого на території України, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання прибутку, здійснювали незаконний збут гуманітарної допомоги, а саме - транспортні засоби, ввезені на територію України, через спеціально створений благодійний фонд.

Співробітники АРМА виявили понад 350 транспортних засобів, які зареєстровані на благодійний фонд. Відомо, що фігуранти кримінального провадження продавали автомобілі на території Вінницької області, через спеціальні торгові майданчики.

Також фахівцями АРМА знайдено майно зловмисників: 1 об’єкт житлової нерухомості, 1 земельну ділянку, частки у статутних капіталах підприємств, де зазначені особи є засновниками.

Як повідомили в АРМА, відомство вже спрямувало отримані дані до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, АРМА продасть майно колишнього народного депутата Віктора Медведчука, а саме - автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників.