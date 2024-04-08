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Економіка
Дата публікації

"ЖК Воздвиженка" відповіло на обвинувачення АРМА щодо неефективного управління арештованим майном

"ЖК Воздвиженка" відповіло на обвинувачення АРМА щодо неефективного управління арештованим майном
Фото: rdv.com.ua

ТОВ "ЖК Воздвиженка" (ЖКВ) опублікувало заяву, в якій відкидає обвинувачення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в неефективному управлінні 126 об’єктами нерухомості.

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Про це повідомляє пресслужба "ЖК Воздвиженка".

У ЖКВ зазначають, що починаючи з травня 2022 року, компанія щомісячно збільшувала розмір доходів від управління, які після початку широкомасштабної військової агресії впали втричі. В першому кварталі 2024 року розмір доходів перевищив довоєнний рівень і продовжує зростати.

"За визнанням самого ж АРМА, ЖКВ є найбільш доходним управителем, який забезпечує левову частку усіх доходів АРМА від управління активами: 55% в 2021 році, 62% в 2022 році, 28% в 2023 році (в 2023 році питома вага ЖКВ в загальному доході АРМА знизилась через істотне збільшення пулу прийнятих АРМА в управління активів при незмінному пулі активів, якими управляє ЖКВ). Ефективність управління підтверджена довідками самого ж АРМА за цей період за результатами щомісячних камеральних перевірок, а також декількох виїзних", - йдеться в повідомленні.

У ЖКВ заявляють, що компанія неухильно забезпечує дотримання обох критеріїв ефективності управління, однак попри це з кінця 2023 року АРМА виявляє відверто негативне ставлення до ЖКВ, намагаючись спростувати ефективність управління арештованими активами з метою відмови в пролонгації договорів управління або навіть їх дострокового розірвання.

"Закрутивши "бюрократичне колесо" (безкінечні запроси та перевірки), АРМА практично заблокувало бізнес-діяльність ЖКВ. Загалом ми своєчасно подали близько 35 відповідей, обґрунтувань і пояснень на 5 000 аркушах", - зауважили у ЖКВ.

Також там пояснили, що претензії АРМА стосуються 0,5 млн грн. витрат, з приводу яких були надані пояснення їх обґрунтованості, при тому, що ЖКВ залучило від управляння майном майже 500 млн грн. Тобто 0,1% від залучених коштів.

В чому суть претензій АРМА

Нагадаємо, АРМА розпочало заходи із заміни управителя "ЖК Воздвиженка", оскільки управління 126 об’єктами нерухомості визнано неналежним.

Агентство регулярно проводить моніторинг ефективності управління активами і протягом 2023-2024 років, в ході аудиту діяльності управителя ЖК "Воздвиженка", було виявлено ряд порушень:

  • порушення у чотирьох з семи договорів управління, з пропозицією виправити їх добровільно; 
  • у березні 2024 року було оформлено та відправлено управителю чотири приписи для усунення порушень законодавства, які на той момент були частково виконані; 
  • встановлено, що управитель продовжує систематично допускати порушення, подібні до тих, що були виявлені під час перевірки.

Також в Нацагентстві зазначили, що всі передані в управління активи будуть і надалі використовуватись суб’єктами господарювання, які їх орендують, за умови належної і повної сплати ними орендних платежів на рівні ринкових цін.

Додамо, що "ЖК Воздвиженка" набуло право на управління арештованими активами, що належали групі компаній "АІС", у 2018 році. Загалом управитель отримав в управління 198 активів, у тому числі 195 об’єктів комерційної нерухомості, які розташовані на території 16 областей України.

Нагадаємо, що група компаній "АІС" − перший український оператор автомобільних послуг. Основний бізнес компанії − послуги з продажу та сервісного обслуговування автомобілів. У 2000-2010-х роках вона контролювала близько 10 % українського автомобільного ринку. "АІС" − ексклюзивний імпортер в Україні Ssang Yong, Geely, MG, більшості російських марок, а також офіційний дилер марок Audi, Citroen, Renault, Cadillac, Hyundai, Chevrolet, КАМАЗ, МАЗ і "Урал".

Автор:
Ольга Колесніченко