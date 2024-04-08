"ЖК Воздвиженка" ответило на обвинение АРМА по неэффективному управлению арестованным имуществом

ООО "ЖК Воздвиженка" (ЖКВ) опубликовало заявление, в котором отвергает обвинения Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в неэффективном управлении 126 объектами недвижимости.

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Об этом сообщает пресс-служба "ЖК Воздвиженка".

В ЖКВ отмечают, что начиная с мая 2022 года компания ежемесячно увеличивала размер доходов от управления, которые после начала широкомасштабной военной агрессии упали втрое. В первом квартале 2024 года размер доходов превысил довоенный уровень и продолжает расти.

По признанию самого же АРМА, ЖКВ является наиболее доходным управляющим, который обеспечивает львиную долю всех доходов АРМА от управления активами: 55% в 2021 году, 62% в 2022 году, 28% в 2023 году (в 2023 году удельный вес ЖКВ в общем доходе АРМА снизился из-за существенного увеличения пула принятых АРМА в управление активов при неизменном пуле активов, которыми управляет ЖКВ).

В ЖКВ заявляют, что компания неукоснительно обеспечивает соблюдение обоих критериев эффективности управления, однако, несмотря на это, с конца 2023 года АРМА проявляет откровенно негативное отношение к ЖКВ, пытаясь опровергнуть эффективность управления арестованными активами с целью отказа в пролонгации договоров управления или даже их досрочного расторжения.

"Закрутив "бюрократическое колесо" (бесконечные запросы и проверки), АРМА практически заблокировала бизнес-деятельность ЖКВ. В общей сложности мы своевременно подали около 35 ответов, обоснований и объяснений на 5 000 страницах", - отметили в ЖКВ.

Также там объяснили, что претензии АРМА касаются 0,5 млн грн расходов, по которым были предоставлены объяснения их обоснованности, при том, что ЖКВ привлекло от управления имуществом почти 500 млн грн. То есть 0,1% от привлеченных средств.

В чем суть претензий АРМА

Напомним, АРМА приступила к замене управляющего "ЖК Воздвиженка", поскольку управление 126 объектами недвижимости признано ненадлежащим.

Агентство регулярно проводит мониторинг эффективности управления активами и в течение 2023-2024 годов, в ходе аудита деятельности управляющего ЖК "Воздвиженка", был выявлен ряд нарушений:

нарушение четырех из семи договоров управления, с предложением исправить их добровольно;

в марте 2024 года были оформлены и отправлены управляющему четыре предписания для устранения нарушений законодательства, которые на тот момент были частично исполнены;

установлено, что управляющий продолжает систематически допускать нарушения, подобные тем, что были обнаружены во время проверки.

Также в Нацагентстве отметили, что все переданные в управление активы будут и в дальнейшем использоваться арендующими субъектами хозяйствования при условии надлежащей и полной уплаты ими арендных платежей на уровне рыночных цен.

Добавим, что "ЖК Воздвиженка" получило право на управление арестованными активами, принадлежавшими группе компаний "АИС", в 2018 году. Всего управляющий получил в управление 198 активов, в том числе 195 объектов коммерческой недвижимости, которые расположены на территории 16 областей Украины.

Напомним, что группа компаний "АИС" – первый украинский оператор автомобильных услуг. Основной бизнес компании – услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей. В 2000-2010-х годах она контролировала около 10% украинского автомобильного рынка. "АИС" – эксклюзивный импортер в Украину Ssang Yong, Geely, MG, большинства российских марок, а также официальный дилер марок Audi, Citroen, Renault, Cadillac, Hyundai, Chevrolet, КамАЗ, МАЗ и "Урал".