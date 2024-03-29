АРМА и "Укрнефтебурение" призвали власть решить вопрос с Сахалинским месторождением

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и "Укрнефтебурение" обратились в СНБО и Верховную Раду решить вопрос с добычей на Сахалинском месторождении на законодательном уровне, поскольку государство будет терять миллиарды гривен в год.

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Об этом сообщили прессслужбы АРМА и "Укрнефтебурение".

В АРМА отмечают, что причиной обращения является существующий договор между Национальным агентством и ПАО "Укрнафта" от 13 июня 2023 года по управлению корпоративными правами ЧАО "ПК "Укрнефтебурение"". Он заключен в соответствии с распоряжением Правительства от 23 мая 2023 года по номеру 454-р.

"Укрнефтебурение" владело спецразрешением на пользование недрами и добыче углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

"К сожалению, решением Шестого апелляционного административного суда спецразрешение было аннулировано, что поставило под угрозу национальные интересы и энергетическую безопасность государства. При этом, Верховный суд своим решением от 12 декабря 2023 года отказал в производстве по кассационной жалобе АРМА, а также отказал в кассационном обжаловании и ЧАО "ПК "Укрнефтебурение"", - отмечают в АРМА.

Каковы последствия остановки добычи

Согласно договору управления, государственный бюджет Украины в лице АРМА должен получить 90% от чистой прибыли компании, однако из-за аннулирования спецразрешения, и, соответственно, остановки добычи с декабря 2023 года, ежегодно государство будет терять почти 500 млн кубометров природного газа и около 10 млрд грн налогов и дивидендов.

Остановка добычи на Сахалинском месторождении может привести к тому, что жители Харьковской области в условиях полномасштабной войны могут остаться без газоснабжения.

Какое решение предлагает АРМА

"АРМА призывает СНБО и народных депутатов Украины рассмотреть возможность законодательного решения вопроса с добычей, а именно – разрешить выдачу спецразрешения на работу на Сахалинском месторождении без проведения аукциона на основании договора об управлении, заключенного с Национальным агентством. Этот решительный и логичный шаг обеспечит интересы государства и обеспечит поступление в госбюджет около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства, как никогда, крайне важны для поддержки обороноспособности Украины", – пояснили в АРМА.

Также агентство отмечает, что все государственные органы должны объединить усилия для обеспечения поступления в бюджет и бесперебойной работы таких месторождений.

"Укрнефтебурение" обратилось к народным депутатам и СНБО поддержать обращение АРМА и разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг добычи на Сахалинском месторождении.

""Укрнефтебурение" призывает государственные органы объединиться, поставить во главу угла интересы государства и спасти добычу на Сахалинском месторождении", - говорится в сообщении.

Добавим, что "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2020 году составила 844,3 млн куб. м и 86 тыс. тонн нефти и конденсата, в 2021 – 789,5 млн. куб. м и 80,8 тыс. тонн.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, который к тому же уже был аннулирован Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило определение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

27 февраля 2024 Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, однако в Госгеонадра отказались выполнять это решение.

Впоследствии "Укрнефтебурение" обратилось в Шестой апелляционный суд с просьбой отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня 2023 года их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.