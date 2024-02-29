Госгеонадра отказались выполнять решение суда о рассмотрении заявления о выдаче спецразрешения "Укрнефтебурению" на добычу газа на Сахалинском месторождении

Государственная служба геологии и недр Украины не собирается выполнять решение Верховного Суда ни добровольно, ни по исполнительному листу, выдачу которого они обжалуют.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнефтебурения".

"8.02.2024 Госгеонадра подано апелляционную жалобу на решение Киевского окружного административного суда от 09.02.2024, которым одобрено выдать ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" исполнительное письмо по делу под №2а-7778/09/2670, которым обязано Государственную службу недр Украины повторно рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче специального разрешения на добычу нефти, газа, конденсата (промышленную разработку) на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, а также рассмотреть заявление о заключении с ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" соглашения об условиях пользования, что является неотъемлемой частью специального разрешения", – говорится в сообщении.

В "Укрнефтебурении" также отмечают, что Госгеонадра готовы нарушить закон, которым установлена обязательность судебных решений в Украине и предусмотрена уголовная ответственность за их невыполнение – для того, чтобы оставить без специального разрешения находящуюся в управлении государства компанию.

Напомним, Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении. С декабря 2023 года добыча на Сахалинском месторождении остановлена после принятия соответствующего постановления Шестым апеляционным административным судом.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, которое к тому же уже было аннулировано Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ГБР и Офис генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.