"Укрнефтебурению" отказали в открытии кассации на запрет добычи на Сахалинском месторождении

Находящаяся под управлением "Укрнафты" компания "Укрнефтебурение" 13 декабря получила постановление Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

Как говорится в сообщении УНБ, решение приняла 12 декабря коллегия в составе судьи-докладчика Семена Стеценко, судей Ларисы Таций и Татьяны Стрелец. Отсутствие оснований для открытия кассационного производства КАС мотивировал отсутствием определения суда первой инстанции в перечне определений, которые могут быть обжалованы в кассационном порядке. Таким образом, по мнению УНБ, Верховный суд отказал ему в доступе к правосудию.

"Укрнафта" поддерживает позицию "Укрнефтебурения" и считает необоснованными мотивы Верховного суда, поскольку статья 328 Кодекса административного судопроизводства не содержит ограничений по обжалованию постановления суда апелляционной инстанции по результатам пересмотра определения суда первой инстанции по вопросам поворота исполнения решения суда", - говорится.

Более того, в компании указывают, что практика самого Верховного суда свидетельствует о возможности кассационного пересмотра постановления апелляционного суда по таким вопросам.

"ПАО "Укрнафта", на которое Кабинет министров возложил обязательство сохранить функционирование активов "Укрнефтебурения", будет принимать все законодательно возможные меры, которые позволят сохранить хозяйственную деятельность ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", возобновить уплату налогов в государственный и местные бюджеты, обеспечить энергетическую безопасность Украины", - заявили там.

Как подчеркивают УНБ и "Укрнафта", они оставляют за собой право обратиться в другие компетентные органы и судебные инстанции для "установления справедливости в ситуации, которая может привести к необратимым последствиям" для энергетической безопасности страны, наполнения государственного бюджета и сохранения функционирования одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнафте"

Напомним, что в апреле на компании, которые вели добычу на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения об аресте и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ГБР и Офис генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась за обязательством остановить добычу, но суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем другого спецразрешения – №5139, которое к тому же уже было аннулировано Госгеонедр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.