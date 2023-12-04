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"Укрнефтебурение" подало кассацию на запрет добычи на Сахалинском месторождении: говорит о путанице
Добывающая компания "Укрнефтебурение" обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой с целью сохранения добычи природного газа на Сахалинском месторождении, говорится в сообщении.
Речь идет о приостановке выполнения постановления Шестого апелляционного административного суда от 28 ноября, которым было аннулировано специальное разрешение на пользование недрами №6349 от 10 июля 2019 года.
Решение было принято по апелляционной жалобе Государственной службы геологии и недр, требование которой 9 августа было отклонено в первой инстанции – в Киевском окружном административном суде.
В компании указывают, что коллегия судей апелляционного суда не исследовала доводы "Укрнефтебурения", оставив без внимания целый ряд аргументов. Как заявляют в компании, в решении речь шла о деле №2а-7778/09/2670, а оно касалось совсем другого спецразрешения - №5139, которое к тому же уже было аннулировано Госгеонедр в 2019 году.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Таким образом, отменив новое спецразрешение, хотя указанное дело касалось исключительно старого, суд остановил добычу газа на Сахалинском месторождении. 1 декабря "Укрнефтебурение" провело все необходимые технологические мероприятия и вынужденно прекратило добычу на этом месторождении.
"Отдельно стоит отметить, что специалисты ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" нашли возможность обеспечить газоснабжение села Китченковка Харьковской области, которое связано с технологическими коммуникациями предприятия, и не оставили людей зимой без отопления и возможности приготовить еду зимой", - добавляют в компании.
Передача "Укрнефтебурения" и связанных компаний "Укрнафте"
Напомним, что в апреле на компании, ведущие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении был наложен арест в уголовном производстве.
Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра Сахалинского месторождения противоправно.
3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения об аресте и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА). Однако уже на следующий день по повторному ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора суд снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.
23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов компании "Укрнафта". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", "Сириус-1", ООО "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.