"Укрнефтебурение" просит суд отменить решение, остановившее добычу на Сахалинском месторождении, из-за выявления новых обстоятельств

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" обратилось в Шестой апелляционный суд с просьбой отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

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Об этом сообщает прессслужба "Укрнефтебурения".

В компании отмечают, что из-за остановки добычи на месторождении государство будет ежегодно терять почти 500 млн куб м газа и около 10 млрд грн.

"Шестой апелляционный административный суд получил возможность исправить катастрофическую ситуацию, сложившуюся из-за остановки Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Из-за чего государство будет ежегодно терять почти 500 млн куб м газа и около 10 млрд грн поступлений в госбюджет, это, в частности, дивиденды, рента, НДС и налог на прибыль", - говорится в сообщении.

Нововыявленные обстоятельства

В "Укрнефтебурении" рассказали, что Госгеонадра, которое в 2023 году обратилось в Киевский окружной административный суд с заявлением о повороте решения Окружного административного суда от 2009 года, обосновало значительный пропуск обращения в суд письмом Государственного бюро расследований (ГБР), которое, по их утверждениям, требовало, чтобы Госгеонадра аннулировали спецразрешение "Укрнефтебурения"

Однако в феврале 2024 года информационное агентство NADRA.INFO опубликовало статью под названием "ГБР не просило останавливать Сахалинское месторождение и расследует служебную халатность Госгеонадр".

Журналисты направили журналистский запрос в ГБР. В ответном письме на журналистский запрос ГДБР отмечает: "...органом досудебного расследования не поднимался перед Госгеонадрами вопрос о необходимости подачи, в порядке административного судопроизводства, заявления о повороте выполнения указанного решения суда путем аннулирования специального разрешения №6349".

Кроме того, в данном письме ГБР сообщает, что: «…Главным следственным управлением проводится досудебное расследование по уголовному производству, начатому по материалам Государственного бюро расследований, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной службы геологии и недр Украины своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины".

То есть, как отмечают в "Укрнефтебурении", подача заявления о повороте исполнения решения суда путем отмены Спецразрешения на добычу газа предприятию, подконтрольному Государству, доходы и налоги от деятельности которого идут в Государственный бюджет, была исключительно инициативой должностных лиц Госгеонадра. Государственный орган фактически не имел никаких оснований для возобновления пропущенных сроков, однако ему удалось ввести судей в заблуждение.

"Наличие информации от ГБР, свидетельствующей о безосновательности возобновления сроков Госгеонадра, является вновь открывшимся обстоятельством по данному делу и основанием для пересмотра постановления Шестого апелляционного административного суда, по которому была остановлена добыча на Сахалинском месторождении", - говорится в сообщении "Укрнефтебурения".

"Учитывая это, "Укрнефтебурение" обратилось с соответствующим заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Шестого апелляционного административного суда и просит пересмотреть дело, отменить это постановление, а поданное в 2023 году заявление Госгеонадра оставить без рассмотрения", - подытожили в компании.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, который к тому же уже был аннулирован Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило определение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

27 февраля 2024 Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, однако в Госгеонадра отказались выполнять это решение.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.