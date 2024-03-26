"Укрнафтобуріння" просить суд скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі через виявлення нових обставин

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" звернулося до Шостого апеляційного суду із проханням скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі, через нововиявлені обставини.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрнафтобуріння".

У компанії зазначають, що через зупинку видобутку на родовищі держава щороку втрачатиме майже 500 млн куб м газу та близько 10 млрд грн.

"Шостий апеляційний адміністративний суд отримав можливість виправити катастрофічну ситуацію, що склалася через зупинку Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Через що держава щороку втрачатиме майже 500 млн куб м газу та близько 10 млрд грн надходжень до держбюджету, це, зокрема, дивіденди, рента, ПДВ та податок на прибуток", - йдеться в повідомленні.

Нововиявлені обставини

В "Укрнафтобурінні" розповіли, що Держгеонадра, яке у 2023 році звернулося до Київського окружного адміністративного суду з заявою про поворот рішення Окружного адміністративного суду від 2009 року, обґрунтувало значний пропуск звернення до суду листом Державного бюро розслідувань (ДБР), яке, за їхніми твердженнями, вимагало, щоб Держгеонадра анулювали спецдозвіл "Укрнафтобуріння".

Проте, в лютому 2024 року інформаційна агенція NADRA.INFO опублікувала статтю під назвою "ДБР не просило зупиняти Сахалінське родовище і розслідує службову недбалість Держгеонадр".

Журналісти направили журналістський запит до ДБР. У листі-відповіді на журналістський запит ДБР зазначає: "...органом досудового розслідування не порушувалось перед Держгеонадрами питання щодо необхідності подання, в порядку адміністративного судочинства, заяви про поворот виконання вказаного рішення суду шляхом анулювання спеціального дозволу №6349".

Крім того, у даному листі ДБР повідомляє, що: "…Головним слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Державного бюро розслідувань, за фактом неналежного виконання службовими особами Державної служби геології та надр України своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України".

Тобто, як зазначають в "Укрнафтобурінні", подання заяви про поворот виконання рішення суду шляхом скасування Спецдозволу на видобування газу підприємству, що є підконтрольним Державі, прибутки та податки від діяльності якого йдуть в Державний бюджет, було виключно ініціативою службових осіб Держгеонадра. Державний орган фактично не мав жодних підстав для поновлення пропущених строків, проте йому таки вдалось ввести суддів в оману.

"Наявність інформації від ДБР, яка свідчить про безпідставність поновлення строків Держгеонадра, є нововиявленою обставиною у даній справі та підставою для перегляду постанови Шостого апеляційного адміністративного суду, через яку було зупинено видобуток на Сахалінському родовищі", - йдеться в повідомленні "Укрнафтобуріння".

"З огляду на це, "Укрнафтобуріння" звернулося з відповідною заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Шостого апеляційного адміністративного суду і просить переглянути справу, скасувати цю постанову, а подану у 2023 році заяву Держгеонадра залишити без розгляду", - підсумували у компанії.

Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.

Однак 13 грудня "Укрнафтобуріння" отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

27 лютого 2024 року Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, однак у Держгеонадра відмовились виконувати це рішення.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.