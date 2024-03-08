Після націоналізації "Укрнафтобуріння" збільшила добовий видобуток на 20%

З моменту переходу під державне управління і до зупинки видобутку 1 грудня 2023 року, ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" вдалося збільшили добовий видобуток на 20%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що середньодобовий видобуток газу до переходу у державне управління був 1,262 млн кубів на добу.

За період з 12 липня по 1 грудня цей показник склав 1,560 млн кубів. Конденсату було 110−115 тонн на добу, державний менеджмент зробив 165 тонн.

"Таких результатів вдалося досягти завдяки добудові та запуску дожимної компресорної станції (ДКС), яка допомагає свердловинам краще працювати", - зауважили в "Укрнафтобуріння".

Також вдалося добудувати свердловину № 88.

У вересні 2023 р. з неї отримали приплив газу дебітом 160 тис. куб. м на добу.

Крім того, було відновлено обладнання та комунікації, які постраждали внаслідок бойових дій улітку 2023-го.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 454-р від 23 травня схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній — "Укрнафтобуріння" — в управління "Укрнафти". Антимонопольний комітет 29 червня надав "Укрнафті" в управління підприємства ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

В Державному бюро розслідувань вважають, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра Сахалінського родовища протиправно.

Зазначимо, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу до АРМА "Укрнафтобуріння", однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

14 червня "Укрнафта" повідомила, що підписала з АРМА договір про управління корпоративними правами чотирьох зазначених газових компаній.

Зауважимо, рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію "Укрнафтобуріння", яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований, оскільки правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн.

"Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Загалом за Сахалінським родовищем видобуток газу в 2020 році склав 844,3 млн куб. м та 86 тис. тонн нафти та конденсату, у 2021 – 789,5 млн куб. м та 80,8 тис. тонн.