После национализации "Укрнефтебурение" увеличило суточную добычу на 20%

С момента перехода под государственное управление и до остановки добычи 1 декабря 2023 г. ЧАО ПК "Укрнефтебурение" удалось увеличили суточную добычу на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что среднесуточная добыча газа до перехода в государственное управление была 1,262 млн кубов в сутки.

За период с 12 июля по 1 декабря этот показатель составил 1,560 млн. кубов. Конденсату было 110-115 тонн в сутки, государственный менеджмент произвел 165 тонн.

"Таких результатов удалось добиться благодаря достройке и запуску дожимной компрессорной станции (ДКС), которая помогает скважинам лучше работать", - отметили в "Укрнефтебурении".

Также удалось достроить скважину №88.

В сентябре 2023 г. из нее получили приток газа дебитом 160 тыс. куб. м в день.

Кроме того, было восстановлено оборудование и коммуникации, пострадавшие в результате боевых действий летом 2023-го.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Кабинет министров своим распоряжением №454-р от 23 мая одобрил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний - "Укрнефтебурение " - в управление "Укрнефти". Антимонопольный комитет 29 июня предоставил "Укрнефте" в управление предприятия ООО "Ист Юроуп Петролеум", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", осуществляющих добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и на которые было наложено арест в уголовном производстве.

В Государственном бюро расследований считают, что "Укрнефтебурение" присвоило недра Сахалинского месторождения противоправно.

Отметим, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предварительные решения по аресту и передаче в АРМА "Укрнефтебурение", однако уже на следующий день по повторному ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать актив и передать его агентству.

14 июня "Укрнефть" сообщила, что подписала с АРМА договор об управлении корпоративными правами четырех указанных газовых компаний.

Заметим решением Печерского суда от 11 апреля добывающая компания "Укрнефтебурение", которая связана с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником, передана на баланс Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Накануне, 7 апреля этот актив был арестован, поскольку правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2020 году составила 844,3 млн куб. м и 86 тыс. тонн нефти и конденсата, в 2021 – 789,5 млн. куб. м и 80,8 тыс. тонн.