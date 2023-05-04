Арешт та передачу АРМА "Укрнафтобуріння" скасували, після чого поновили знову

Печерський районний суд Києва 3 травня за клопотанням адвоката "Укрнафтобуріння" скасував свої попередні рішення від 7 квітня про арешт корпоративних прав компанії та від 11 квітня про їх передачу Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Як ідеться в повідомленні самого УНБ, відповідна ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Крім того, судом було скасовано заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії стосовно часток у статутному капіталі УНБ.

В свою чергу, Державне бюро розслідувань повідомило, що вже 4 травня той самий Печерський райсуд за його з Офісом генерального прокурора повторним клопотанням знову арештував та передав корпоративні права "Укрнафтобуріння" до АРМА.

В бюро нагадують, що вважають УНБ таким, що протиправно привласнило надра Сахалінського нафтогазового родовища в Харківській області. В рамках відповідної справи за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу) в квітні було також заарештовано корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

"ДБР застерігає "зацікавлених" осіб від подібних рішень щодо решти заарештованих підприємств і обіцяє діяти так само швидко і принципово. Для бюро державні інтереси завжди були найголовнішим пріоритетом діяльності", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що в лютому ДБР спільно зі Службою безпеки України заявили про викриття протиправної діяльності колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр.

Правоохоронці провели обшуки у депутата Верховної Ради попереднього VIII скликання Ігоря Котвицького. За даними слідства, він за попередньою змовою з посадовцями НАК "Надра України", Держслужби геології та надр, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

В ДБР вказують, що під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур, в результаті чого сировина "на папері" коштувала набагато дешевше, а також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю ж привласнювали організатори оборудки.

Зазначається, що через цю діяльність Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище при тому, що з державного бюджету на його розробку було витрачено понад 1 мільярд гривень. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів.

Сама ж арештована компанія, яку пов'язують з Ігорем Коломойським, заявляє, що "завжди діяла та діє в межах правового поля", впевнена в своїй юридичній позиції і "продовжуватиме відстоювати справедливість у будь-який законний спосіб".

В "Укрнафтобурінні" також анонсували закінчення робіт із буріння нової свердловини до кінця травня, а до кінця червня – завершення масштабного проєкту з будівництва дожимної компресорної станції. Компанія в поточному році планує наростити видобуток газу на 30% до минулого.