Паливний ринок увійшов в сезон високого споживання. Ціни на АЗС продовжують рости

Бензин та дизпаливо на українських АЗС продовжують дорожчати після того, як тиждень тому найбільші гравці ОККО та WOG додали 2 гривні до своїх цінників на АЗС. Проте сезонне зростання споживання пального наразі є нижчим ніж в аналогічні періоди попередніх років, тож початок високого сезону поки не виправдав очікувань трейдерів.

Ціни на нафту наприкінці минулого тижня почали знижуватись на фоні новин про можливе припинення вогню в секторі Газа. Зниженню нафтових котирувань посприяло також укріплення долара, що зробило нафту дорожчою для покупців та допомогло стримати апетити інвесторів.

Станом на вечір п’ятниці 22 березня порівняно з 21 березня нафта еталонної марки Brent здешевшала на 0,41% до 85,43 долара/барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 0,54% до 80,63 долара за барель.

Навіть попри невелике падіння ціни на нафту залишаються досить високими, оскільки світовий попит вищий ніж очікувався в першому кварталі цього року, а скорочення кількості нафтових вишок в США та перспективи зниження відсоткових ставок в цій країні допомагають стримати ціни навіть на фоні новин про можливу заморозку конфлікту на близькому сході.

Ціни на бензин та дизпаливо продовжать рухатись вгору

На минулому тижні (18-24 березня) ціни на бензин і дизпаливо на АЗС продовжили зростання після зростання цін на стелах маркетмейкерів. За даними консалтингової агенції “НафтоРинок” 22 березня відносно 20 березня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 20 коп./л до 52,79 грн/л, а середня ціна дизпального зросла 20 коп./л до 53,09 грн/л.

Протягом минулого тижня мережі невеликими кроками збільшували ціни на АЗС. Так на АЗС Ukrnafta та станціях колишньої мережі АЗС Glusco вартість усієї лінійки пального зросла на 50 коп./л, до 51,90 грн/ л і 52,90 грн/л для бензину А-95 і ДП відповідно. В мережі “БРСМ-Нафта” бензин додав у вартості 0,30-1,50 грн/л, ДП – 0,10-0,80 грн/л. Середні показники за областями в мережі Motto збільшилися більш суттєво: до 2,00 грн/л для бензину та до 2,50 грн/л для ДП. Оператори BVS, Prime, Marshal та інші збільшили вартість усієї лінійки продуктів на 0,50 грн/л.

Наприкінці минулого тижня 22 березня середня ціна дизпального дрібним гуртом порівняно з 15 березня зросла на 47 коп./л до 46,14 грн/л.

Середня ціна на бензин А-95 в гурті станом на 22 березня порівняно з 15 березня зросла на 1,59% до 47,68 грн/л. Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензинів дещо зросли, проте залишаються низькими. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів за 20 днів березня на 12,8% нижче ніж за аналогічний період лютого.

За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна на цьому тижні(25-31 березня) варто очікувати, що ціни на АЗС продовжать зростати, а середня ціна на бензин та дизпаливо на АЗС виросте ще на 50 коп./л.

"Мережі АЗС наздоганятимуть маркетмейкерів, що на тому тижні підвищили ціни на 2 грн/л. Тоді до нас зайшов дорогий ресурс. Зараз в мереж АЗС не залишилося маржинальності, щоб гасити стрибки зовнішніх котирувань, тож ми можемо спостерігати таку волатильність на ринку й надалі". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зазначає, що споживання пального в Україні залишається низьким через блокування кордону з Польщею. За 20 днів березня реалізація пального є на 10-15% нижчою ніж в аналогічні періоди попередніх років. Через це є передумови для зниження цін на пальне в гурті.

Водночас бізнесмен зауважив, що не бачить передумов до ажіотажного попиту на пальне через масовану ракетну атаку на енергосистему України яка відбулась в ніч на 22 березня. Певний попит на пальне для генераторів хоч і є, але він поки далекий від ажіотажного і жодним чином не позначиться на ринку пального.

Російський автогаз продовжує потрапляти в Україну з Польщі

Автогаз на АЗС за минулий тиждень зріс в ціні через зростання ціни в гурті яке відбулось напередодні. Згідно з моніторингом “Нафторинку” на АЗС OKKO та WOG скраплений газ подорожчав на 50 коп./л, протягом 21-22 березня до 29,49 та 29,48 грн/л відповідно.

В мережі АЗС ManGo газ подорожчав на 30 коп./л до 27,69 грн/л в середньому, або від 26,90 грн/л на Житомирщині до 31,99 грн/л на Донеччині. На Рівненщині на АЗС ОЛАС газ подорожчав на 31 коп./л до 27,30 грн/л. В Чернігові на АЗС T&T Neft газ подорожчав на 50 коп./л до 26,69 грн/л.

Таким чином, середня ціна LPG на АЗС за два дні зросла на 13 коп./л до 27,87 грн/л ($982-1019/т без податків). В гуртовому сегменті середня ціна пропозицій автогазу на умовах самовивозу 22 березня складала 44,443 тис. грн/тонна.

Проте зростання цін на бензин випереджає автогаз. Відповідно співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 сьогодні становило 52,8%, порівняно з 53,4% на початку місяця.

На цьому тижні очікується, що автогаз в гурті продовжить зростати через падіння курсу гривні, ускладнення логістики та сезонних очікувань збільшення продажів LPG на АЗС. На думку засновника системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG Михайла Шубана середня ціна на АЗС за тиждень може зрости на 5-10 коп./л. Тоді як в гурті зростання складе ще 1000 грн/тонна до 45,5 тис. грн/тонна.

За словами власника компанії GT Group Владислава Колодяжного минулий тиждень ринок автогазу провів в очікуванні дій Енергетичної митниці, які були анонсовані раніше. Проте наміру влади боротися з російським пальним вистачило лише для незначного скорочення обсягів поставок російського пропан-бутану з польських баз, а також збільшення обсягів закупівлі залізницею.

На торгах українських виробників на УЕБ ціни зросли пропорційно до падіння курсу гривні до долара, курсовий мінімум минулого тижня припав на 20 березня. А вже 21 березня, на тлі результатів аукціону та наявності дешевших пропозицій з Польщі та країн Балтії, які демонструють мінімальну ефективність перевірок митниці, ціни навіть трохи відкотилися від тижневих пікових значень.

На європейському ринку скрапленого газу котирування на бутан Argus cif Ara large показали за тиждень падіння більш ніж на 100 доларів/тонна.

"Ціни на російський продукт будуть і далі дисконтуватися від нижнього рівня значень імпортного паритету на LPG не російського походження, для гарантованого продажу, приносячи його продавцям надприбутки. Поточна маржа у 6000-7000 грн/т це більш ніж дозволяє. Але відсутність більш ефективної реакції з боку РНБО або інших органів змінить настрої на песимістичні у постачальників залізничних партій, що може призвести до проблем з наповненням ринку з ростом сезонного попиту". Владислав Колодяжний Власник компанії GT Group

За його словами на цьому тижні можлива невелика корекція цін на АЗС на курсові різниці, але рівень 30 грн/л поки залишається недосяжним.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 56,99 56,99 29,49 WOG 56,99 56,99 29,48 Socar 58,99 58,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 50,99 50,99 26,99

Дані: застосунки мереж АЗС.