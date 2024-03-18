Мережі АЗС взяли курс на підвищення цін на фоні падіння попиту

Через зростання ціни на нафту бензин та дизпаливо на АЗС можуть здорожчати в межах 1,5-2 грн/л. Тим часом автогаз поки дорожчає лише в гуртовому сегменті, але з наступного тижня (25-31 березня) може додати в ціні ще 1,5 грн/л.

Ціни на нафту за минулий тиждень збільшились майже на 3%, хоча й дещо знизились до вікенду. Цьому посприяв перегляд прогнозу Міжнародного енергетичного агентства щодо попиту на нафту у 2024 році в бік збільшення. В МЕА вважають, що у 2024 році попит на нафту зросте на 1,3 млн барелів на добу (на 110 тис. барелів на добу більше ніж в минулому прогнозі), оскільки атаки хуситів порушили судноплавство в Червоному морі. Крім цього на ринку можливий невеликий дефіцит, бо країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти.

Станом на п’ятницю 15 березня порівняно з ціни на нафту еталонної марки Brent знизились на 0,09% до 85,34 долара/барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 0,27% до 81,04 долара за барель.

Висхідному тренду на нафтовому ринку також посприяли новини про раптове скорочення запасів нафти в США. Американські нафтопереробні заводи на минулому тижні збільшили обсяги переробки, а запаси бензину впали через збільшення споживання.

ОККО та WOG підняли ціни на бензин та дизель. На черзі — інші

Маркетмейкери, мережі АЗС ОККО та WOG на минулому тижні підняли ціни на бензин та дизпаливо. Зокрема у вівторок 12 березня обидві мережі підняли ціну на бензин та дизпаливо на 1 грн/л до 55,99 грн/л. А на вихідних мережі знову підвищили ціни на пальне: так бензин та дизпальне на АЗС OKKO здорожчали на 50 коп./л, а на АЗС WOG на 1 грн/л. Тож на цьому тижні варто очікувати підвищення цін в межах 1,5-2 грн/л на інших мережах .

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін каже, що на цьому тижні пальне додасть в ціні та стелах таких мереж, як “Укрнафта” та “Авіас”, а також регіональних мереж АЗС.

При цьому експерт зазначає, що споживання пального наразі є дуже поганим попри те, що посівна вже дійшла до центральних регіонів України. Блокування кордону з Польщею стримує автомобільні перевезення та гальмує економіку, а також негативно впливає на споживання дизпалива.

"Ми напевно фіксуємо мінімальне березневе споживання за всю історію. У нас зараз добова реалізація на 13% менше ніж в березні минулого року. Звісно деяке пожвавлення продажів є, але це навряд чи можна назвати хорошою новиною. Попри посівну споживання погане, а наступний пік очікується лише в жнива". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, з потеплінням можливо трохи збільшиться реалізація бензину на АЗС, але сильного зростання продажів він не очікує. Через те, що українці почати дедалі частіше обирати електромобілі, реалізація бензину на АЗС в межах міст падає.

Аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександр Сіренко каже, що після здорожчання пального на АЗС найбільших гравців, схожі кроки почала робити значна частина регіональних операторів.

"ОККО та WOG підвищили ціни на 1,5-2 грн/л. За ними слідом крок в цих межах грн/л зроблять і більшість інших мереж. Разом з цим мережі мають проблеми з продажем. Ці проблеми настільки великі, що дві великі мережі звільнили своїх маркетологів". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

До того ж за словами експерта, окремі мережі АЗС, такі як “БРСМ Нафта” та харківська мережа ОВІС наприкінці минулого тижня знизили ціну на бензин та дизпаливо в окремих регіонах на 1 грн/л.

Автогаз під прицілом митників

Ринок автогазу відреагував відразу ж після посилення боротьби митників з російським пальним. 13 березня на торгах українських виробників ціни на автогаз зросли на 1 тис. грн/тонна порівняно з торгами 6 березня. На фоні цього постачальники імпортного пального теж підняли ціну на 1 тис. грн/тонна. Також очікується зростання ціни на 1 тис. грн/тонна з понеділка 18 березня.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG Михайла Шубана, роздрібні ціни поки залишатимуться на місці, оскільки роздріб реагує на зміни в гурті лише через певний час. Проте вже з наступного тижня ціни на АЗС можуть зрости на 1,5 грн/л. Разом з цим споживання пального на АЗС залишається низьким попри потепління.

"Попит на пальне зараз залишається на рівні минулого місяця. Це відбувається головним чином через посилення мобілізації в регіонах, тож люди стали менше їздити. Проте собівартість пального зростає, бо польське пальне почала ретельно перевіряти митниця. Багато імпортерів відмовляються везти пальне з цієї країни та переорієнтовуються на інші напрямки". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG

Крім цього компанія Orlen Lietuva вирішила продовжити регламентні ремонтні роботи на Мажекяйському НПЗ до 1 квітня, що спричинило певний дефіцит пального всередині цієї країни. Це також посприяло збільшенню собівартості імпорту автогазу в Україну.

Власник компанії GT Group Владислав Колодяжний каже, що попри стрімке зростання котирувань в Україні на минулому тижні, західноєвропейські котирування в регіоні ARA не зазнали істотних змін і навіть завершили тиждень з невеликим зниженням. Це показує швидке закінчення сезону споживання пропану в Європі, а також слабкий попит на бутан з боку нафтохімічної промисловості.

"Якихось істотних змін цін на скраплений газ європейського та американського походження до кінця березня, не очікуємо. Поточні значення індексів імпортного паритету зосередилися наприкінці тижня в коридорі від 44000 до 46500 для різних потоків постачання. Очікуємо поступового звуження коридору з корекцією на курсові коливання" Владислав Колодяжний Власник компанії GT Group

За його словами, внутрішні ціни в Україні дрейфуватимуть у напрямку досягнення значення імпортного паритету та очікуються цього тижня на рівні 45000-45500 грн за одну тонну на базисах FCA терміналів, розташованих у центральній частині України. Експерт зазначає, що автогаз на АЗС навряд чи досягне значення в 30 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 56,49 56,49 28,99 WOG 56,99 56,99 28,99 Socar 59,99 57,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 48,99 49,49 26,59

Дані: застосунки мереж АЗС.