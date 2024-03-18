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Мережі АЗС взяли курс на підвищення цін на фоні падіння попиту
Через зростання ціни на нафту бензин та дизпаливо на АЗС можуть здорожчати в межах 1,5-2 грн/л. Тим часом автогаз поки дорожчає лише в гуртовому сегменті, але з наступного тижня (25-31 березня) може додати в ціні ще 1,5 грн/л.
Ціни на нафту за минулий тиждень збільшились майже на 3%, хоча й дещо знизились до вікенду. Цьому посприяв перегляд прогнозу Міжнародного енергетичного агентства щодо попиту на нафту у 2024 році в бік збільшення. В МЕА вважають, що у 2024 році попит на нафту зросте на 1,3 млн барелів на добу (на 110 тис. барелів на добу більше ніж в минулому прогнозі), оскільки атаки хуситів порушили судноплавство в Червоному морі. Крім цього на ринку можливий невеликий дефіцит, бо країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти.
Станом на п’ятницю 15 березня порівняно з ціни на нафту еталонної марки Brent знизились на 0,09% до 85,34 долара/барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 0,27% до 81,04 долара за барель.
Висхідному тренду на нафтовому ринку також посприяли новини про раптове скорочення запасів нафти в США. Американські нафтопереробні заводи на минулому тижні збільшили обсяги переробки, а запаси бензину впали через збільшення споживання.
ОККО та WOG підняли ціни на бензин та дизель. На черзі — інші
Маркетмейкери, мережі АЗС ОККО та WOG на минулому тижні підняли ціни на бензин та дизпаливо. Зокрема у вівторок 12 березня обидві мережі підняли ціну на бензин та дизпаливо на 1 грн/л до 55,99 грн/л. А на вихідних мережі знову підвищили ціни на пальне: так бензин та дизпальне на АЗС OKKO здорожчали на 50 коп./л, а на АЗС WOG на 1 грн/л. Тож на цьому тижні варто очікувати підвищення цін в межах 1,5-2 грн/л на інших мережах.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін каже, що на цьому тижні пальне додасть в ціні та стелах таких мереж, як “Укрнафта” та “Авіас”, а також регіональних мереж АЗС.
При цьому експерт зазначає, що споживання пального наразі є дуже поганим попри те, що посівна вже дійшла до центральних регіонів України. Блокування кордону з Польщею стримує автомобільні перевезення та гальмує економіку, а також негативно впливає на споживання дизпалива.
За його словами, з потеплінням можливо трохи збільшиться реалізація бензину на АЗС, але сильного зростання продажів він не очікує. Через те, що українці почати дедалі частіше обирати електромобілі, реалізація бензину на АЗС в межах міст падає.
Аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександр Сіренко каже, що після здорожчання пального на АЗС найбільших гравців, схожі кроки почала робити значна частина регіональних операторів.
До того ж за словами експерта, окремі мережі АЗС, такі як “БРСМ Нафта” та харківська мережа ОВІС наприкінці минулого тижня знизили ціну на бензин та дизпаливо в окремих регіонах на 1 грн/л.
Автогаз під прицілом митників
Ринок автогазу відреагував відразу ж після посилення боротьби митників з російським пальним. 13 березня на торгах українських виробників ціни на автогаз зросли на 1 тис. грн/тонна порівняно з торгами 6 березня. На фоні цього постачальники імпортного пального теж підняли ціну на 1 тис. грн/тонна. Також очікується зростання ціни на 1 тис. грн/тонна з понеділка 18 березня.
За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG Михайла Шубана, роздрібні ціни поки залишатимуться на місці, оскільки роздріб реагує на зміни в гурті лише через певний час. Проте вже з наступного тижня ціни на АЗС можуть зрости на 1,5 грн/л. Разом з цим споживання пального на АЗС залишається низьким попри потепління.
Крім цього компанія Orlen Lietuva вирішила продовжити регламентні ремонтні роботи на Мажекяйському НПЗ до 1 квітня, що спричинило певний дефіцит пального всередині цієї країни. Це також посприяло збільшенню собівартості імпорту автогазу в Україну.
Власник компанії GT Group Владислав Колодяжний каже, що попри стрімке зростання котирувань в Україні на минулому тижні, західноєвропейські котирування в регіоні ARA не зазнали істотних змін і навіть завершили тиждень з невеликим зниженням. Це показує швидке закінчення сезону споживання пропану в Європі, а також слабкий попит на бутан з боку нафтохімічної промисловості.
За його словами, внутрішні ціни в Україні дрейфуватимуть у напрямку досягнення значення імпортного паритету та очікуються цього тижня на рівні 45000-45500 грн за одну тонну на базисах FCA терміналів, розташованих у центральній частині України. Експерт зазначає, що автогаз на АЗС навряд чи досягне значення в 30 грн/л.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальне грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|56,49
|56,49
|28,99
|WOG
|56,99
|56,99
|28,99
|Socar
|59,99
|57,99
|28,99
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нафта
|48,99
|49,49
|26,59
Дані: застосунки мереж АЗС.