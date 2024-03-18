Сети АЗС взяли курс на повышение цен на фоне падения спроса

Из-за роста цены на нефть бензин и дизтопливо на АЗС могут подорожать в пределах 1,5-2 грн/л. Тем временем автогаз пока дорожает только в оптовом сегменте, но со следующей недели (25-31 марта) может прибавить в цене еще 1,5 грн/л.

Цены на нефть за прошлую неделю увеличились почти на 3%, хотя и несколько снизились до уик-энда. Этому способствовал пересмотр прогноза Международного энергетического агентства по спросу на нефть в 2024 году в сторону увеличения. В МЭА считают, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки (на 110 тыс. баррелей в сутки больше, чем в прошлом прогнозе), поскольку атаки хуситов нарушили судоходство в Красном море. Кроме этого на рынке возможен небольшой дефицит, потому что страны ОПЕК+ продолжили сокращение добычи нефти.

По состоянию на пятницу 15 марта по сравнению с ценами на нефть эталонной марки Brent снизились на 0,09% до 85,34 доллара/баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 0,27% до 81,04 доллара за баррель.

Восходящему тренду на нефтяном рынке также поспособствовали новости о внезапном сокращении запасов нефти в США. Американские нефтеперерабатывающие заводы на прошлой неделе увеличили объемы переработки, а запасы бензина упали из-за увеличения потребления.

ОККО и WOG подняли цены на бензин и дизель. На очереди – остальные

Маркетмейкеры, сети АЗС ОККО и WOG на прошлой неделе подняли цены на бензин и дизтопливо. В частности, во вторник 12 марта обе сети подняли цену на бензин и дизтопливо на 1 грн/л до 55,99 грн/л. А на выходных сети снова повысили цены на топливо: бензин и дизтопливо на АЗС OKKO подорожали на 50 коп./л, а на АЗС WOG на 1 грн/л. Так что на этой неделе следует ожидать повышения цен в пределах 1,5-2 грн/л на других сетях .

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе горючее прибавит в цене и стелах таких сетей, как "Укрнафта" и "Авиас", а также региональных сетей АЗС.

При этом эксперт отмечает, что потребление топлива сейчас очень плохое, несмотря на то, что посевная уже дошла до центральных регионов Украины. Блокировка границы с Польшей сдерживает автомобильные перевозки и тормозит экономику, а также негативно влияет на потребление дизтоплива.

"Мы вероятно фиксируем минимальное мартовское потребление за всю историю. У нас сейчас суточная реализация на 13% меньше, чем в марте прошлого года. Конечно, некоторое оживление продаж есть, но это вряд ли можно назвать хорошей новостью. Несмотря на посевное потребление плохое, а следующий пик ожидается только в жатву". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, с потеплением немного увеличится реализация бензина на АЗС, но сильного роста продаж он не ожидает. Из-за того, что украинцы начать все чаще выбирать электромобили, реализация бензина на АЗС в пределах городов падает.

Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко говорит, что после подорожания топлива на АЗС крупнейших игроков, схожие шаги начала делать значительная часть региональных операторов.

"ОККО и WOG повысили цены на 1,5-2 грн/л. За ними следом шаг в этих пределах грн/л сделают и большинство других сетей. Вместе с тем сети испытывают проблемы с продажей. Эти проблемы настолько велики, что две большие сети уволили своих маркетологов". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

К тому же, по словам эксперта, отдельные сети АЗС, такие, как "БРСМ Нафта" и харьковская сеть ОВИС в конце прошлой недели снизили цену на бензин и дизтопливо в отдельных регионах на 1 грн/л.

Автогаз под прицелом таможенников

Рынок автогаза отреагировал сразу после усиления борьбы таможенников с российским топливом. На торгах украинских производителей 13 марта цены на автогаз выросли на 1 тыс. грн/тонна по сравнению с торгами 6 марта. На фоне этого поставщики импортного горючего тоже подняли цену на 1 тыс. грн/тонна. Также ожидается рост цены на 1 тыс. грн/тонна с понедельника 18 марта.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sinopec Михаила Шубана, розничные цены пока будут оставаться на месте, поскольку розница реагирует на изменения в группе только через некоторое время. Однако уже со следующей недели цены на АЗС могут подняться на 1,5 грн/л. Вместе с этим потребление топлива на АЗС остается низким, несмотря на потепление.

"Спрос на топливо сейчас остается на уровне прошлого месяца. Это происходит главным образом из-за усиления мобилизации в регионах, поэтому люди стали меньше ездить. Однако себестоимость горючего растет, потому что польское горючее начало тщательно проверять таможня. Многие импортеры отказываются везти горючее из этой страны и переориентируются на другие направления". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sinopec

Кроме этого компания Orlen Lietuva решила продлить регламентные ремонтные работы на Мажекяйском НПЗ до 1 апреля, что повлекло за собой определенный дефицит горючего внутри этой страны. Это также способствовало увеличению себестоимости импорта автогаза в Украину.

Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный говорит, что, несмотря на стремительный рост котировок в Украине на прошлой неделе, западноевропейские котировки в регионе ARA не претерпели существенных изменений и даже завершили неделю с небольшим снижением. Это показывает скорейшее окончание сезона потребления пропана в Европе, а также слабый спрос на бутан со стороны нефтехимической промышленности.

"Каких-то существенных изменений цен на сжиженный газ европейского и американского происхождения до конца марта, не ожидаем. Текущие значения индексов импортного паритета сосредоточились в конце недели в коридоре от 44 000 до 46 500 для разных потоков поставки. Ожидаем постепенного сужения коридора с коррекцией на курс". Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

По его словам, внутренние цены в Украине будут дрейфовать в направлении достижения значения импортного паритета и ожидаются на этой неделе на уровне 45000-45500 грн. за одну тонну на базисах FCA терминалов, расположенных в центральной части Украины. Эксперт отмечает, что автогаз на АЗС вряд ли достигнет значения 30 грн/л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 56,49 56,49 28,99 WOG 56,99 56,99 28,99 Socar 59,99 57,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 48,99 49,49 26,59

Данные: приложения сетей АЗС.